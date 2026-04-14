Estrella de ‘reality show’ fue hospitalizada tras sufrir complicaciones por silicona que se inyectó en los glúteos

La cantante estadounidense K. Michelle fue hospitalizada por causa de las inyecciones de silicona que se había colocado en sus glúteos; así lo confirmó la revista People en su versión en español.
De acuerdo con la información, la artista, quien también es figura del programa de realidad The Real Housewives of Atlanta, sufrió la emergencia previo a una presentación que tuvo en la entrega de los premios ACM Honors, en el 2025.
People explicó que la sustancia de las inyecciones comenzó a filtrarse momentos antes de su actuación. La situación se mantuvo en secreto hasta que recientemente se publicó un adelanto del próximo episodio de The Real Housewives of Atlanta, en el que se ve a K. Michelle en un consultorio médico. El doctor le dice que había “una apertura” donde previamente se había operado y que, además, tenía una infección, publicó el medio.
El médico le indicó a la artista que había que remover el tejido muerto por medio de una cirugía reconstructiva. “Odio haberme hecho esto a mí misma. Es lo peor que me hice”, manifestó K. Michelle después de recibir la impactante noticia.
La cantante se sometió a la operación que duró dos horas, agregó People. En la intervención se le retiró el tejido infectado.
