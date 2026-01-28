Exchica ‘A todo dar’ enfrenta dura batalla por biopolímeros en sus glúteos: ‘Es una bomba de tiempo’

Paola Calderón, modelo y presentadora de televisión costarricense, ha desarrollado una importante carrera en la pantalla chica de Guatemala, después de su paso por el desaparecido 'A todo dar'.

Una modelo costarricense y expresentadora del desaparecido programa A todo dar hizo un llamado de atención sobre los procesos estéticos. Contó a sus seguidores lo mal que la ha pasado por someterse a un “arreglo” que se hizo en su cuerpo y por el que ahora está en Colombia recibiendo tratamiento médico.

Paola Calderón, quien fue una de las bailarinas del afamado programa de Repretel, y que actualmente trabaja como presentadora de televisión en Guatemala, aprovechó sus redes sociales para narrar su situación y así crear conciencia sobre los biopolímeros, que fue lo que ella se aplicó en sus glúteos.

Precisamente, la conductora de televisión explicó que se encuentra en ese país sudamericano para retirarse los biopolímeros y que, además, ya se ha sometido a tres cirugías para lograrlo.

Calderón contó que ella se aplicó biopolímeros en los glúteos hace 17 años y que lo hizo por estética en un momento en el que se encontraba pasando un mal momento y tenía la autoestima baja. “Estaba vulnerable y me llegó la llamada de una amiga que yo pensé que iba a ser la respuesta a mis problemas. ¡Qué equivocada estaba!”, manifestó.

Los peligros que expuso la exchica A todo dar

Calderón agregó que tomó la decisión de retirar los biopolímeros porque “es peligrosísimo”.

“Es una bomba de tiempo en el cuerpo”, enfatizó.

Exchica 'A todo dar' habla sobre los peligros de los biopolímeros

En el video que publicó en sus redes sociales afirmó que, en otros clips, contará cuáles fueron los síntomas que se presentaron en su cuerpo y por los cuales decidió someterse a operaciones.

En su contenido, Paola aprovechó para explicar los peligros de estas sustancias que no son compatibles con el cuerpo. Manifestó que, en muchos casos, las personas no saben qué es lo que les inyectan y que hay casos de quienes han denunciado haber sido inyectados con aceite para carros o de cocina.

“Hagamos conciencia porque en nuestros países ni siquiera leyes tenemos para protegernos (...). Que mi historia sirva para poder escarmentar por cabeza ajena y aprender la lección de la vanidad. Cuesta muy caro y en las manos incorrectas puede uno hasta perder la vida”, concluyó.