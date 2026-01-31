Viva

Exchica ‘A todo dar’, que se inyectó biopolímeros en sus glúteos, comparte duras imágenes sobre el drama que vive

La exmodelo narra las peripecias que experimenta actualmente en Colombia, donde se está sometiendo a varias cirugías para corregir el daño ocasionado en su cuerpo

Por Jessica Rojas Ch.
A todo dar Paola Calderón
La modelo y presentadora costarricense Paola Calderón, exchica 'A todo dar', ha usado sus redes sociales para llamar la atención sobre los peligros de usar biopolímeros. (Archivo)







Paola CalderónA todo dar
