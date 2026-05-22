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‘Estoy súperemocionado’: Habló el costarricense que hizo historia en el festival de cine de naturaleza más importante de Latinoamérica

El cortometraje ‘Lo Esencial’ muestra un momento inesperado e impresionante: el nacimiento de un murciélago en pleno bosque de Sarapiquí

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Por Fiorella Montoya y Yucsiany Salazar
Felipe Vega contó que antes de conseguir las imágenes históricas realizó múltiples visitas al bosque sin éxito hasta que logró capturar a los murciélagos.
Felipe Vega contó que antes de conseguir las imágenes históricas realizó sin éxito múltiples visitas al bosque hasta que logró capturar a los murciélagos. (Cortesía/Cortesía)







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Felipe VegaFestival Santiago Wild 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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