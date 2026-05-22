‘Estoy súperemocionado’: Habló el costarricense que hizo historia en el festival de cine de naturaleza más importante de Latinoamérica

Felipe Vega contó que antes de conseguir las imágenes históricas realizó sin éxito múltiples visitas al bosque hasta que logró capturar a los murciélagos.

El costarricense Felipe Vega se internó en el denso bosque de Sarapiquí en setiembre del 2025 con una cámara, paciencia y el único objetivo de conseguir algunas fotografías de rutina. Nunca imaginó que la naturaleza le regalaría una de sus escenas más íntimas y difíciles de registrar: una hembra de murciélago blanco hondureño en el momento del parto.

Ese instante mágico se convirtió en el corazón de Lo Esencial, el cortometraje con el que este joven de 28 años acaba de hacer historia al convertirse en el primer costarricense en ganar la categoría de jóvenes exploradores en el Festival Santiago Wild 2026, el certamen de cine de naturaleza más grande e importante de Latinoamérica.

El evento, que reunió más de 250 postulaciones distribuidas en aproximadamente diez categorías, celebró su noche de premiación el pasado 7 de mayo, en Santiago de Chile. El galardón, una estatuilla conocida como el puma, representa un hito para el país, pues Vega compitió en la final contra talentosos nominados: una joven de Perú y tres de Chile.

“Yo estoy súperemocionado, realmente me tomó un poco fuera de base”, expresó Vega, quien decidió arriesgarse, sacar de sus ahorros y viajar al festival presencialmente tras enterarse de la nominación.

Vega contó que el Santiago Wild es el festival de cine de naturaleza más grande e importante de Latinoamérica y que reciben material de todo el mundo: Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Asia.

Lo que no imaginaba es que ganaría ante un comité de amplio prestigio internacional: “Cuentan con un jurado de mucha experiencia, con productores, científicos y cineastas que han trabajado con marcas muy grandes como Netflix, Disney y National Geographic”, contó.

Su interés por la naturaleza lo llevó por primera vez a ese gran escenario; situación que no imaginó durante el confinamiento del 2020 por la pandemia de Covid-19, donde inició su camino.

“Siempre he tenido cierta afinidad con los animales y las artes. Pero creo que a partir de la pandemia se me despertó más el interés y me di cuenta de que estaba un poco desconectado del mundo natural; empecé a investigar de plantas y a darme cuenta de que todas las cosas están conectadas”.

Desde entonces, esa pasión lo ha llevado a varios lugares donde ama retratar la belleza y los secretos que oculta; por ejemplo, en Guápiles, en el mismo Sarapiquí y en otros más lejanos como Bijagua.

El realizador viajó por cuenta propia hasta Santiago de Chile para asistir al festival, luego de enterarse de su nominación. Ahí terminó llevándose el máximo reconocimiento de su categoría frente a competidores de Perú y Chile. (Cortesía/Cortesía)

Un nacimiento inesperado que tomó el protagonismo

El trabajo galardonado consiste en un video de un minuto y medio de duración titulado Lo Esencial. La producción documenta el nacimiento inesperado de un murciélago blanco hondureño en el bosque de Sarapiquí de Heredia.

La inversión de tiempo para este proyecto demuestra la pasión de Vega, ya que sumó cerca de 30 horas de labor entre el trabajo de campo y la edición. El proceso incluyó la estructura de la narrativa, las expediciones y la elaboración de animaciones hechas a mano.

“El video incluye una pequeña animación con dibujos que hice a mano, que también me tomó varias horas hacer. Es un trabajo de campo bastante extenso y después llegar a la casa y montar la idea”, explicó Vega.

Las giras al bosque se extendieron durante seis días y presentaron retos importantes debido a las lluvias intensas, las cuales dificultaron las tomas del vuelo nocturno.

Lo que él no esperaba era que, mientras buscaba documentar la presencia de los murciélagos, iba a ser testigo de un milagro de la naturaleza: “No esperaba encontrarme con un nacimiento. Yo ese día entré al bosque justamente para conseguir algunas fotografías y videos, cuando me di cuenta de que había una de las hembras que estaba pariendo en ese momento. Tuve la suerte de ver algo tan poco frecuente y poder documentarlo”.

Ese golpe de suerte compensó los intentos fallidos del pasado: “Yo ya había visitado el bosque en Sarapiquí muchas veces, sin suerte; voy un día, viajo allá, no encuentro ningún murciélago y me devuelvo con las manos vacías”.

De no haber sido por ese tierno instante, Vega confiesa que el video habría tomado una narrativa completamente distinta.

Vega, quien tiene una formación profesional como artista visual (graduado de Artes Plásticas) y trabaja en el área del diseño gráfico, seleccionó a estos mamíferos para combatir los estigmas que los rodean y promover su conservación.

“Quiero que ellos tengan su lugar, que ojalá inspire a más gente y despierte la curiosidad de las personas sobre estos animales que son muy poco conocidos”, detalló.

Felipe Vega explicó que decidió enfocar su trabajo en los murciélagos para combatir los estigmas que rodean a estos animales, despertando curiosidad sobre su importancia dentro de los ecosistemas naturales. (Cortesía/Cortesía)

El cineasta explicó que estos animales son “murciélagos tenderos”, es decir, que muerden las hojas de las plantas de heliconias para construir sus propios refugios, donde viven en pequeños grupos de 4 a 15 individuos.

Al final, el nacimiento se convirtió en el eje de una metáfora más profunda sobre la esencia de las cosas: “A veces salen de cosas que no vemos, de cosas silenciosas, de cosas muy pequeñas y frágiles”.

La delegación costarricense en el festival chileno incluyó también a otros realizadores del país nominados en distintas categorías, quienes exhibieron documentales enfocados en la fauna, como la ranita de ojos dorados.

Aunque ellos no alcanzaron el primer lugar, la experiencia en espacios como el Centro Cultural La Moneda sirvió como un valioso escenario de intercambio y conexiones clave para la industria del cine de naturaleza local.

¿Dónde ver el cortometraje?

Actualmente, Lo Esencial se puede disfrutar en la plataforma de YouTube. Además, se proyectará de forma presencial en Costa Rica este sábado 23 de mayo, a las 10 a. m., en el skatepark del Parque de la Libertad, como parte de un ciclo especial de cortometrajes de naturaleza.