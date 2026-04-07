Documental costarricense sobre murciélagos entra al mayor festival de cine de naturaleza de Latinoamérica

Documental costarricense sobre murciélagos, codirigido por Emi Kondo y Thomas Poole, llega a festival clave de naturaleza en Latinoamérica.

El documental costarricense Leaf Architects fue seleccionado para el Santiago Wild Film Festival, el principal encuentro de cine de naturaleza en Latinoamérica. La producción visibiliza una conducta poco documentada en murciélagos y conecta investigación científica con narrativa audiovisual.

El cortometraje, producido por Botánica Films y codirigido por Emi Kondo y Thomas Poole, competirá en la categoría Relatos de la Naturaleza. Esta sección agrupa historias que exploran la vida silvestre desde enfoques científicos y narrativos.

La pieza sigue a los murciélagos tienderos, una especie capaz de modificar hojas con sus dientes para construir refugios. Estas estructuras funcionan como hábitats temporales en los bosques tropicales. El registro se realizó en el Caribe costarricense y documenta comportamientos que rara vez se observan en campo.

La obra fue financiada y apoyada por la Sociedad de National Geographic y se filmó en el Caribe de Costa Rica. El material muestra el comportamiento de estas especies y el trabajo del biólogo Bernal Rodríguez Herrera, de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, cuya investigación se ha extendido a varios países de Latinoamérica.

A nivel mundial existen 25 especies de murciélagos tienderos, de las cuales 19 habitan en el neotrópico americano. Estos animales participan en la dispersión de semillas, proceso vinculado con la regeneración de bosques tropicales.

El proyecto surge de la tesis doctoral de Rodríguez, quien ha investigado estos mamíferos por más de dos décadas y ha trabajado con ocho exploradores de National Geographic y colaboradores en la región.

El documental es narrado por el biólogo mexicano Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología de la UNAM, e incluye imágenes y registros de comportamiento poco documentados en el bosque lluvioso costarricense.