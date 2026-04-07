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Documental costarricense sobre murciélagos entra al mayor festival de cine de naturaleza de Latinoamérica

‘Leaf Architects’ expone la ciencia detrás de los murciélagos que construyen refugios y competirá en Santiago Wild

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Por Jailine González Gómez
Documental costarricense sobre murciélagos, codirigido por Emi Kondo y Thomas Poole, llega a festival clave de naturaleza en Latinoamérica.
Documental costarricense sobre murciélagos, codirigido por Emi Kondo y Thomas Poole, llega a festival clave de naturaleza en Latinoamérica. (Armando Vega/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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