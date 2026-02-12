Estos son todos los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2025

Otto Apuy Sirias fue galardonado con el Premio Magón 2025, durante de los Premios Nacionales de Cultura.

El Ministerio de Cultura y Juventud anunció este jueves 12 de febrero a las personas y colectivos galardonados con los Premios Nacionales de Cultura 2025, el máximo reconocimiento a costarricenses que contribuyen al desarrollo cultural del país desde distintas disciplinas y territorios.

El Premio Nacional de Cultura Magón 2025, el mayor galardón de las artes y la cultura en Costa Rica, fue otorgado al artista guanacasteco Otto Apuy Sirias. Por su parte, el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto 2025 fue concedido a Florentino Hernández Hernández. El galardonado es artesano y pescador tradicional indígena bribri del clan Uniwakr.

Otro reconocimiento en importancia fue el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez para el equipo de Interferencia de Radios UCR, por sus investigaciones relacionadas con abuso sexual en diferentes contextos sociales.

Lista completa de galardonados:

-Premio Nacional de Cultura Magón: Otto Apuy Sirias

-Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto: Florentino Hernández Hernández

-Premio Nacional de Artes Audiovisuales Amando Céspedes Marín:

Categoría de producción: Juan Manuel Fernández Escoto, por el largometraje El monaguillo, el cura y el jardinero

Categoría de dirección: Álvaro Torres Crespo, por la dirección del largometraje Ella se detiene a mirar

Mejor departamento creativo: Ernesto Valverde Villalobos y José Enrique Ulloa Bonilla, por el guion de la serie 2/cómic y la caricatura en Costa Rica

-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti:

Categoría bidimensional: Laura Astorga Monestel por su exposición Soy la belleza humana

Categoría tridimensional: José Daniel Gómez Sancho por su exposición Ecos de un jardín

Categoría de otros medios: Aysha Morales López y Lucía Levy Vargas por su proyecto Conversaciones pendientes, archivo vivo afrocentrado

-Premio Nacional de Danza Mireya Barboza:

Categoría de interpretación: Verónica Monestel Chaves por el trabajo como bailarina intérprete dentro de la coreografía Los ingenuos

Categoría de dirección: Vicky Cortés Ramos por la propuesta coreográfica Su-venir

Categoría de diseño: Se concede el reconocimiento en iluminación a la propuesta La piel que narra de Gustavo Vargas Zamora

-Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia:

Categoría de dirección: Gabriela Quirós Castro de la obra I love Franky

Categoría de diseño: A la obra Corazón gaseado de la teatrista Sonia Suárez Gómez

de la teatrista Sonia Suárez Gómez Categoría de actuación: Alice García Muñoz por la obra La audición de Chéjov

-Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2025: William Jiménez Araya

-Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta: A la publicación Arquitectas de la palabra. Praxis política de las trabajadoras domésticas, de la investigadora Roxana Hidalgo Xirinachs.

Premios Nacionales de Cultura 2025 fueron anunciados por el Ministerio de Cultura y Juventud este jueves 12 de febrero. (Rafael Pacheco Granados)

-Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas:

Categoría de ejecución musical: Ricardo Alvarado Hernández por la ejecución de la obra Trópico timpani concerto de Daniel Quesada

de Daniel Quesada Categoría de composición: Eddie Mora Bermúdez por la obra Ecos del Guernica

Categoría de dirección: Alejandro Gutiérrez Mena

-Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría:

Categoría de ensayo: A la obra Desde la buhardilla de lo femenino 2 de María Bonilla Picado

de María Bonilla Picado Categoría de dramaturgia: A la obra Las hormigas y otras piezas de Antonio Yglesias Vargas

de Antonio Yglesias Vargas Categoría de poesía: A la obra Escribir hasta el fin del mundo de José Ricardo Chaves Pacheco

de José Ricardo Chaves Pacheco Categoría de novela: A la obra Mamá tiene cien años de Rodolfo Arias Formoso

de Rodolfo Arias Formoso Categoría de cuento: A la obra Llegaron las visitas de Isabel Gamboa Barboza

-Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez: Equipo de Interferencia de Radios UCR

-Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge: Fundación SONAR