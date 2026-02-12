Viva

Un artesano indígena conquistó el Premio Nacional Emilia Prieto 2025

En esta edición, el reconocimiento destaca los años de labor de Florentino Hernández, quien lleva 50 años construyendo botes en territorio indígena

Por Fiorella Montoya
Jorge Rodríguez Vives, Ministro de Cultura y Juventud en los Premios Nacionales de Cultura 2025.
Jorge Rodríguez Vives, Ministro de Cultura y Juventud, dio a conocer los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2025, entre ellos, el Premio Nacional Emilia Prieto (Rafael Pacheco)







Premios Nacionales de Cultura 2025Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto
