Un artesano indígena conquistó el Premio Nacional Emilia Prieto 2025

Jorge Rodríguez Vives, Ministro de Cultura y Juventud, dio a conocer los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura 2025, entre ellos, el Premio Nacional Emilia Prieto

Los Premios Nacionales de Cultura 2025 fueron entregados este jueves 12 de febrero a grandes artistas e instituciones que se encargan de realizar una labor cultural de toda una vida, fortaleciendo el desarrollo costarricense en esta materia.

Uno de los premios más esperados es el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto, el cual fue anunciado por Jorge Rodríguez Vives, Ministro de Cultura y Juventud. En esta ocasión, el galardón fue para Florentino Hernández por su labor de más de 50 años construyendo botes en el territorio indígena.

“Es artesano y pescador tradicional indígena bribri que aprendió este oficio de sus mayores, transmitido a sus hijos y su comunidad... don Florentino representa la dignidad del trabajo, la herencia, la resistencia silenciosa de la cultura que se mantiene viva. No reconoce solamente a un artesano, sino a un pueblo completo y una tradición que navega entre generaciones”, dijo el Ministro.

Este es un reconocimiento a la labor y evidencia del desarrollo cultural en materias como tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales y rituales, conocimientos relacionados con la naturaleza, el universo y técnicas artesanales tradicionales.

Este galardón puede ganarse una sola vez. En el 2024 el premio fue concedido a la Comisión Domingueña de Mascaradas y Alboradas del cantón de Santo Domingo de Heredia.