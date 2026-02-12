Otto Apuy Sirias gana el Premio Magón 2025 y dedica el galardón a Guanacaste, su provincia

El artista guanacasteco Otto Apuy Sirias fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 2025. Antes había recibido el Premio Aquileo J. Echeverría y fue declarado Ciudadano de Honor de Costa Rica por su aporte a la cultura.

La mañana de este jueves 12 de febrero, el Ministerio de Cultura y Juventud anunció que el artista visual costarricense Otto Apuy Sirias es el galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón, máximo reconocimiento que entrega el ente.

La designación de Apuy se comunicó durante una conferencia de prensa en las instalaciones del ministerio.

Apuy Sirias es uno de los más influyentes y multifacéticos artistas visuales de nuestro país. Nació en Cañas, Guanacaste, en 1949, y desde muy joven mostró una inclinación por el arte y la creatividad.

“Para mí (este premio) tiene un gran significado, porque siempre he querido que Guanacaste fuera reconocido con un Premio Magón. Para mí es un gran orgullo como guanacasteco recibirlo. Es un reconocimiento muy importante para nuestra provincia tan creativa y tan cultural”, expresó el ganador en una breve entrevista con La Nación.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, fue el encargado de anunciar los nombres de los galardonados con los Premios Nacionales de Cultura 2025. (Rafael Pacheco)

Apuy estudió Comunicación en la Universidad de Costa Rica y posteriormente se formó en Bellas Artes, en Barcelona, España. Su trabajo abarca la pintura, la escultura, la instalación, el videoarte y la literatura. Además, desde inicios de los años 70 se vinculó al ambiente cultural como redactor del Semanario Universidad y como dibujante y grabador.

Su talento y trabajo lo han llevado a realizar exposiciones individuales y colectivas; también ha sido reconocido con el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Artes Visuales y Artes Integradas, así como la Ciudadanía de Honor por su aporte al arte costarricense.

El Premio Nacional de Cultura Magón es el máximo galardón cultural que concede el Estado costarricense a una persona por su labor de toda una vida dedicada a la creación y al pensamiento. Algunos premiados son el músico Manuel Monestel, el historiador Eugenio Rodríguez y la escritora Marjorie Ross, entre otros.

Lista completa de personas y colectivos galardonados con los Premios Nacional de Cultura 2025

-Premio Nacional Cultura Magón. Se reconoce con el máximo galardón de Cultura al artista Otto Apuy Sirias, en virtud de la profundidad, consistencia y vigencia de su contribución al pensamiento cultural y a las manifestaciones artísticas de Costa Rica. La decisión del jurado se fundamenta en el reconocimiento de una trayectoria que ha incidido de forma determinante en la manera en que el arte y la cultura se piensan, se producen y se discuten en el país.

-Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto: Se otorga el premio a Florentino Hernández Hernández, artesano y pescador tradicional indígena bribri, por su trabajo tradicional artesanal de más de 50 años en la fabricación de botes de palanca y de motor fuera de la borda, actividad que aprendió de sus antecesores y ha transmitido a su decendencia y otras personas de la comunidad.

-Premio Nacional de Artes Audiovisuales Amando Céspedes Marín

CATEGORÍA PRODUCCIÓN: Se otorga el premio a Juan Manuel Fernandez Escoto, por el largometraje “El Monaguillo, el cura y el jardinero".

CATEGORÍA DIRECCIÓN: Se otorga a Alvaro Torres Crespo, por la dirección del largometraje “Ella se detiene a mira”

MEJOR DEPARTAMENTO CREATIVO: Se otorga el reconocimiento a Ernesto Valverde Villalobos y Jose Enrique Ulloa Bonilla, por el guion de la serie “2/ comic y la caricature en Costa Rica"

-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti

CATEGORIA BIDIMENSIONAL: Se otorga el premio a Laura Astorga Monestel por su exposición: Soy la belleza humana. Por la manera asertiva y compleja de dimensionar el dibujo como una práctica contemporánea que dialoga entre Io participativo y Io instalativo.

CATEGORIA TRIDIMENSIONAL: Se concede el galardón al artista Jose Daniel Gomez Sancho por su exposición Ecos de un jardín; por su poética reflexión en torno a la memoria, la perdida y la esperanza; y la acertada investigación que amplía las posibilidades formales y técnicas de la escultura a través de una correcta interrelación entre los medios digitales y manuales

CATEGORIA OTROS MEDIOS: Se confiere el reconocimiento a las artistas Aysha Morales López y Lucia Levy Vargas por su proyecto Conversaciones Pendientes, archive vivo afro centrado. Por la utilización pertinente de metodologías colaborativas y relacionales, por medio del proceso artístico del diálogo como herramienta que construye desde la voz, pero también desde las artes visuales; conformando a la vez un archivo valioso para establecer un proceso de encuentro social, político y cultural en torno a las comunidades afrodescendientes.

-Premio Nacional de Danza Mireya Barboza

CATEGORÍA INTERPRETACIÓN: Se otorga a Verónica Monestel Chaves por el trabajo excepcional como bailarina intérprete dentro de la coreografía “Los Ingenuos”, por destacar, no solamente en todos los aspectos técnicos e interpretativos, sino, además, por mostrar dominio en la utilización del vestuario y valorización de este.

CATEGORÍA DIRECCIÓN: Se otorga a Vicky Cortés Ramos por la propuesta coreográfica Su-venir, que es el reflejo de la madurez artística, constancia y trayectoria de su creadora, así como de los intérpretes con los que se acompaña.

CATEGORÍA DISEÑO: Se concede el reconocimiento en Iluminación a la propuesta “La piel que narra”. Gustavo Vargas Zamora construye un diseño de iluminación que se vuelve un elemento esencial dentro de la puesta en escena al generar un espacio que potencia de manera significativa la coreografía y acompaña el viaje de todos los personajes y de la narrativa

-Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia

CATEGORÍA DIRECCIÓN: Se otorga el premio a Gabriela Quirós Castro de la obra “I love Franky”, por la calidad en su manejo de los diferentes elementos escénicos con virtuosismo hacia una propuesta honesta y de gran profundidad en el abordaje del tema de la violencia intrafamiliar, de género y estructural que coexisten en la sociedad.

CATEGORÍA DISEÑO: Se otorga a la obra “Corazón gaseado” de la teatrista Sonia Suárez Gómez. La obra destaca en la coherencia del planteamiento de sus intenciones estéticas con su concreción. En este caso la conjunción de elementos de la plástica escénica: iluminación, escenografía, vestuario además del paisaje sonoro fueron diseñados y producidos por Suárez, lo cual se considera sobresaliente.

CATEGORÍA ACTUACIÓN: Se otorga el premio a Alice García Muñoz por la obra “La audición” de Chejov. El jurado destaca que el desarrollo actoral de García, en la interpretación de monólogos complejo y demandantes; así como el dominio sobresaliente de la línea de pensamiento, articulando los recursos de mente, cuerpo y voz de manera exitosa para la puesta en escena.

-Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2025. Se concede a William Jiménez Araya, por su trayectoria sostenida en la gestión y promoción cultural, caracterizada por un profundo compromiso comunitario, trabajo de campo constante y capacidad comprobada de articulación de personas, colectivos e instituciones en torno a proyectos culturales con alto impacto social.

Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta: Se otorga a la publicación Arquitectas de la palabra. Praxis política de las trabajadoras domésticas, de la investigadora Roxana Hidalgo Xirinachs, en virtud de que constituye un aporte de excelencia académica y alta relevancia cultural.

-Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas

CATEGORÍA EJECUCIÓN MUSICAL: Se confiere el reconocimiento a Ricardo Alvarado Hernandez por la ejecución, en múltiples escenarios de la obra “Trópico Timpani Concerto” de Daniel Quesada. Para otorgar el premio se contempló la resolución impecable de las dificultades técnicas de la obra, su musicalidad manifiesta en una versatilidad de estilos musicales y la apropiación vivida que Alvarado hace de la composición.

CATEGORÍA COMPOSICIÓN: Se otorga a Eddie Mora Bermudez por la obra “Ecos del Guernica” en atención a la calidad de su orquestación, manejo formal, la solidez de su desarrollo temático, el enfoque sus ideas musicales y el potencial narrativo.

CATEGORÍA DIRECCIÓN: Se concede el premio a Alejandro Gutierrez Mena en virtud de su excelente y profusa labor en la dirección orquestal durante el año 2025 en la cual evidenció un sólido equilibrio entre calidad técnica, versatilidad, logro y ambición artística y adaptación y dialogo con las condiciones del entorno costarricense.

-Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría

CATEGORIA ENSAYO: Se otorga a la obra Desde la buhardilla de lo femenino 2 de María Bonilla Picado, por considerar que se trata de un texto de alta calidad intelectual y discursiva, que destaca de manera clara dentro del conjunto de obras evaluadas por la solidez de su argumentación, la profundidad de su reflexión crítica y la madurez de su propuesta ensayística.

CATEGORÍA DRAMATURGIA: Se concede el galardón a la obra Las hormigas y otras piezas de Antonio Yglesias Vargas. La obra destaca por su sencillez y fuerza emocional que deja al concluir su lectura, su potencial de permanencia en el tiempo y su capacidad para dialogar críticamente con su contexto político y la convierte en una contribución importante.

CATEGORÍA POESÍA: Se confiere a la obra Escribir hasta el fin del mundo de José Ricardo Chaves Pacheco. Destaca por su densidad conceptual y su madurez expresiva. Lejos de lo ornamental, la poesía de Chaves apuesta por una palabra reflexiva, que interroga el acto de escribir como forma de resistencia, de memoria y de permanencia frente a la finitud. Esta dimensión metapoética enriquece el libro y le otorga una profundidad que trasciende lo circunstancial.

CATEGORÍA NOVELA: Se otorga a la obra Mamá tiene cien años de Rodolfo Arias Formoso. La novela se distingue por su ambición narrativa y por la profundidad con la que aborda temas universales como la memoria, el paso del tiempo, la identidad y los vínculos familiares. A través de una estructura sólida y una voz narrativa consistente, el autor construye un relato que trasciende lo anecdótico para convertirse en una reflexión amplia y conmovedora sobre la condición humana.

CATEGORÍA CUENTO: Se otorga a la obra “Llegaron las visitas” de Isabel Gamboa Barboza, por considerar que se trata de una propuesta literaria de alta calidad estética y técnica. La obra destaca por su notable dominio del lenguaje narrativo y por la sutileza con la que construye una historia cargada de tensión emocional y simbolismo.

-Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez. Se otorga el premio al equipo de Interferencia de Radios UCR, que realizó una cobertura e investigación periodística de alta rigurosidad en tres trabajos periodísticos relacionados con abuso sexual, en diferentes contextos sociales.

-Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge: Se otorga a Fundación SONAR, en reconocimiento a su destacada labor en el campo de la comunicación cultural, la divulgación y la promoción de los valores culturales costarricenses.