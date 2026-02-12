Viva

Otto Apuy Sirias gana el Premio Magón 2025 y dedica el galardón a Guanacaste, su provincia

El máximo galardón de la cultura costarricense se le entregará al guanacasteco en reconocimiento a su amplia trayectoria en la pintura, la escultura, la instalación, el videoarte y la literatura

Por Jessica Rojas Ch.
El artista guanacasteco Otto Apuy Sirias fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 2025. Antes había recibido el Premio Aquileo J. Echeverría y fue declarado Ciudadano de Honor de Costa Rica por su aporte a la cultura. (Alonso Tenorio/Archivo)







