Programa ‘Interferencia’, de Radios UCR, gana el Premio Pío Víquez 2025

El equipo de Interferencia, de Radios UCR, fue galardonado este jueves 12 de febrero con el Premio Nacional al Periodismo Pío Víquez 2025, el reconocimiento más importante que se otorga en Costa Rica a la excelencia periodística.

El galardón le fue concedido por su destacado trabajo en investigación en reportes de campo y entrevistas a víctimas de abuso sexual y psicológico.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, felicitó al equipo, representado por uno de sus periodistas en la premiación.

Considerado el máximo galardón al periodismo nacional, el Premio Pío Víquez forma parte de los Premios Nacionales de Cultura que concede anualmente el Estado costarricense a través del Ministerio de Cultura y Juventud.

Este reconocimiento honra a personas u organizaciones cuya labor periodística haya significado aportes extraordinarios a la sociedad y al fortalecimiento del entorno comunicativo del país, sin distinción de formatos, géneros ni estilos.

El premio lleva el nombre del periodista Pío Víquez, fundador del histórico diario El Heraldo de Costa Rica, y se entrega de manera ininterrumpida desde la década de 1970.