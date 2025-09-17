Esta fue la mansión de Ricky Martin en Beverly Hills y ahora está a la venta por $49,9 millones

Mansión en Beverly Hills que fue de Ricky Martin se vende por $49,95 millones. Tiene piscina, vista al mar, teatro y espacio para 20 automóviles.

Una exclusiva mansión en Beverly Hills, que en el pasado perteneció al cantante puertorriqueño Ricky Martin, se encuentra a la venta por $49,95 millones.

La propiedad está ubicada en una de las zonas más codiciadas de Los Ángeles, Estados Unidos, y sobresale por su estilo mediterráneo. Con una extensión de 2,37 acres (alrededor de 1 hectárea), la residencia ofrece vistas panorámicas al océano y a la ciudad. El inmueble se encuentra resguardado por altos portones, lo que garantiza privacidad.

LEA MÁS: Jwan Yosef rompió el silencio: el exmarido de Ricky Martin reveló cómo es hoy su relación con el cantante

A lo largo de su historia, la casa también albergó a reconocidas figuras como la actriz y cantante Doris Day y el actor británico Michael Caine.

Según información del agente inmobiliario Carl Gambino, encargado de la venta, la propiedad cuenta con espacio para estacionar hasta 20 vehículos. También incluye una cancha de tenis, piscina, casa de huéspedes, área de juegos infantiles, jardines amplios y caseta de seguridad.

La vivienda principal dispone de seis habitaciones, incluyendo una suite principal que tiene terraza privada, sala de estar, baño doble, vestidores y armarios. Además, posee una cocina, comedor, varias salas de estar, un teatro privado con sala de aperitivos y dos aseos adicionales.

Las vistas panorámicas se pueden apreciar desde distintas zonas del inmueble, incluyendo las habitaciones, patios y terrazas. Un sistema de seguridad reforzada protege tanto el interior como el perímetro de la residencia.

La mansión se encuentra en Beverly Hills, un sector que ha sido sinónimo de lujo y exclusividad desde inicios del siglo XX. En 1919, las estrellas de cine Douglas Fairbanks y Mary Pickford se establecieron en el área, consolidando la reputación del vecindario.

Entre las décadas de 1960 y 1990, producciones televisivas como The Beverly Hillbillies y Beverly Hills 90210 reforzaron la imagen del lugar como centro de la élite hollywoodense.

Hoy, Beverly Hills continúa siendo un lugar emblemático para celebridades. No obstante, otras zonas de Los Ángeles como Hollywood Hills, Bel Air, Calabasas, Brentwood y Malibú también albergan mansiones de artistas como Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y Lady Gaga, entre otros.

LEA MÁS: Actor impresiona con ‘antes y después’ al revelar pérdida de peso de 12 kg, pero decepciona a sus fans

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.