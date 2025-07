¿Esperma de salmón y rinoplastías? Los inesperados secretos de belleza de las Kardashian

El clan Kardashian siempre encuentra la manera de acaparar titulares y, en esta ocasión, el centro de atención es Khloé, una de las hermanas mayores, quien sorprendió a su comunidad en redes sociales con un drástico cambio estético.

Khloé respondió a los comentarios en una publicación de un cirujano plástico que especulaba sobre los procedimientos a los que se habría sometido. En lugar de ignorar las suposiciones del médico, la Kardashian decidió confirmar públicamente todos los retoques que se ha realizado.

Este es el cambio que ha tenido en su rostro Khloe Kardashian desde el 2015 hasta este 2025. (AFP)

“Aquí va una lista de las cosas que me he hecho. He sido muy abierta sobre esto en el pasado, así que aquí está: rinoplastia, faciales con esperma de salmón, faciales regulares con péptidos, vitaminas y rutina diaria de skincare. Botox, Sculptra (un tratamiento que estimula la producción de colágeno en la piel), relleno de labios y pérdida de 30 kilos en los últimos años”, declaró, según reportó el medio E! news.

Además de lo anterior, Khloé aseguró haberse sometido también a láser para eliminar el vello en todas las partes de su cuerpo, láser para tensado de la piel e hilos en cuello y barbilla (similar a un tensado).

Su sinceridad fue bien recibida, al igual que ocurrió con su hermana Kylie Jenner, quien semanas atrás se viralizó por hablar abiertamente sobre su operación de senos y revelar la fórmula exacta que usó para lograr su transformación.