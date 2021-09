Khloé Kardashian revela que perdió su cabello mientras se enfrentó a la covid-19

Khloé Kardashian se sinceró con sus seguidores y habló de uno de las situaciones que vivió mientras tuvo covid-19, a inicios de la pandemia, un proceso físico que, admite, le tomó tiempo en superar: la caída de su cabello.

La mundialmente conocida integrante del clan Kardashian ya había comentado, durante la última temporada de Keeping Up with the Kardashians su situación con la enfermedad. Pero fue hasta la noche del 28 de setiembre que en un chat de Twitter Space habló del mencionado tema. “Mi cabello realmente se cayó cuando tuve covid-19″, dijo Kardashian, de 37 años.

. Khloé Kardashian reveló que la caída del cabello fue uno de los efectos secundarios del coronavirus. Foto: Instagram

La conversación se dio alrededor de su experiencia con una marca de colágeno que le ha ayudado en el proceso. Adicionalmente consume muchas vitaminas diariamente. Según contó lo vivido “ha sido toda una lucha”, replicaron medios como People. Es sabido que la caída del cabello es un efecto secundario de la covid-19.

En la plática Khloé comentó que entre los muchos síntomas que experimentó afortunadamente no estuvieron la falta de olfato ni de gusto. “Pero tenía todo lo demás, como cualquier otra cosa que puedas imaginar”, confió.

En este acercamiento con sus seguidores, la menor de las Kardashian también habló de cómo fue grabar el reality KUWTK cuando apenas empezaba la pandemia. Un hecho que, si bien la preocupó, también la ayudó a pensar en algo más que el mortal virus.

“Nos dio algo que hacer, y aunque fue un momento tan aterrador, tener esa distracción fue agradable (...). Pero sí, nadie sabía lo que estaba pasando”, dijo.

En octubre ella habló, en el programa, más a fondo sobre su experiencia con el coronavirus. Dijo que cuando aparecieron los síntomas, debió aislarse en su habitación, empeoró y eso hizo que estuviera lejos de su hija True, de tres años.

“Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía”, confesó esa vez Khloé Kardashian al revelar que dio positivo a la covid-19.

Otros síntomas que padeció la socialité fueron vómitos, temblores y sofocos.