Khloé Kardashian sufre daño cerebral tras infidelidad de su ex pareja Tristan Thompson

Khloé Kardashian no la ha visto nada fácil en los últimos años. Pese a que en la actualidad se podría pensar que se encuentra en el mejor momento de su vida y carrera, las constantes infidelidades del padre de sus hijos, Tristan Thompson, la dejaron expuesta frente a los medios y la vulneraron emocionalmente, a tal grado que el engaño le provocó un trauma cerebral.

Así habría sido confirmado en la segunda temporada de “The Kardashians, la cual se acaba de estrenar. El dicho programa puede apreciarse como Khloé asiste con un especialista, el doctor Daniel Amen, para realizarse una resonancia magnética.

Dicho examen demostró que la empresaria sufrió un trauma cerebral en los últimos años, luego de detectar una visible diferencia entre los patrones cerebrales de las imágenes reproducidas por el examen imagenológico.

Cuando la familia Kardashian se dio a conocer a través del reality show “Keeping up with the Kardashians”, el público catalogó a Khloé como la hermana “gorda” y “fea” de Kim Kardashian, motivo por el cual, Khloé perdió el autoestima que tenía antes de grabar el programa y se convirtió en una persona insegura.

Sin embargo, a lo largo de las 20 temporadas del programa, la empresaria atravesó diversos cambios que la llevaron a sostener un estilo de vida mucho más saludable y estricto, convirtiéndose en la más atlética de todas sus hermanas.

Pero eso no fue todo, ya que la transmisión del reality le permitió mostrar su personalidad y gran carisma, así como lo solidaria que puede llegar a ser cuando se trata de proteger a su familia. Todo esto la llevó a convertirse en una de las Kardashians más queridas por el público.

Mientras que en lo profesional, Khloé se encontraba en uno de sus mejores momentos, simultáneamente se enfrentaba a una de las etapas más complicadas de su vida privada, pues en el 2018, cuando estaba embarazada de su primera hija, la socialité tuvo que afrontar la infidelidad de su pareja, el jugador de baloncesto luego de que este se besara con una de las amigas de la familia Kardashian, Jordyn Woods.

En ese momento, Khloé se enfrentó al escrutinio público y, en 2020, mientras atravesaba la cuarentena acompañada de True, su hija mayor, y Tristan, fue muy criticada por darle una segunda oportunidad al padre de su hija, por lo que la estrella de los realitys prefirió mantener en secreto que se encontraba en un intento por arreglar su relación con el basquetbolista.

Cuando estaba embarazada de su primera hija, la socialité tuvo que afrontar la infidelidad de su pareja, el jugador de baloncesto. (El Universal/GDA)

Pero Thompson lo volvió a hacer y engañó a Khloé. En esta ocasión no sólo hubo otra persona de por medio, sino que a raíz de la infidelidad, el deportista concibió un hijo con la mujer que estuvo saliendo que, además, era su entrenadora personal. De esa manera, mientras que Khloé esperaba a su segundo hijo, a través del método de gestación subrogada, Maralee Nichols esperaba también un bebé de Tristan.

El examen realizado demostró que tenía un trauma cerebral. (El Universal/GDA)

