Especialistas prenden alarmas por influencer costarricense que afirmó haber abusado de un animal: ‘Debería dar pena en lugar de gracia’

Dos importantes profesionales en veterinaria conversaron con ‘La Nación’ sobre el grotesco comentario zoofílico que lanzó un creador de contenido

Por Juan Pablo Sanabria
El BB7, creador de contenido costarricense
El influencer costarricense Bb7 afirmó haber abusado de una chancha durante una transmisión en vivo. (Cortesía)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

