Especialistas prenden alarmas por influencer costarricense que afirmó haber abusado de un animal: ‘Debería dar pena en lugar de gracia’

El influencer costarricense Bb7 afirmó haber abusado de una chancha durante una transmisión en vivo.

El influencer costarricense Enrique Álvarez, conocido en redes sociales como Bb7, desató indignación al afirmar que abusó sexualmente de una chancha. Su grotesco comentario se dio durante una transmisión en vivo de Keiz, quien es uno de los creadores de contenido de mayor repercusión en Costa Rica.

En ese espacio, además de Bb7 y Keiz, se encontraban presentes los creadores Churry, Merre OG y Davel, quienes reaccionaron con risas y preguntas que alentaban lo dicho por Álvarez.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y ante esto, los influencers aseguraron que se trataba de una broma. No obstante, los señalamientos apuntaron a que no se debe bromear con un tema así y, de hecho, algunos consideran que el comentario del influencer es una confesión.

En redes sociales, múltiples activistas encendieron las alarmas por estos discursos que, no es la primera vez que toman protagonismo en la palestra pública.

Posterior a las críticas, Keiz publicó un video refiriéndose al tema en el que aseguró estar arrepentido y consciente de la problemática. Sin embargo, calificó el comentario como una broma.

“Estoy aquí dando la cara como el que hizo el stream, se rió del chiste y lo subió a su cuenta. Ahora, quiero dejarles muy en claro que el personaje que hizo este comentario es completamente irreverente y toda su personalidad se basa en decir cosas muy pasadas de tono en momentos inoportunos”, declaró en el video.

“Nunca hubo una confesión. Si yo me llego a enterar de que uno de los que están en la habitación ha hecho algo así de grave, ni siquiera le dirigiría la palabra, del todo no estaría en mi círculo social (...) De igual forma, esto no justifica ni la acción, ni la broma, ni mucho que lo haya posteado”, añadió.

Criterio de especialistas

Más allá de si lo dicho es o no verídico, lo cierto es que es una situación grave que no debe pasar por alto.

Así lo confirman Alicia Bettoni y Sofía Herra, dos especialistas en veterinaria y bienestar animal, quienes conversaron con La Nación sobre el tema.

Ambas enfatizaron en que los abusos sexuales y violaciones contra animales no se tratan de una ficción, sino más bien de una problemática muy latente con la que luchan comunidades, activistas y organizaciones.

De hecho, Bettoni, enfermera veterinaria quien también es creadora de contenido con el proyecto personal Faunática, reveló que ella misma tuvo que atender un caso de abuso sexual contra una perra, el cual intentaron encubrir.

“Es normalizado en muchas partes del mundo, donde incluso existen burdeles de orangutanes. Ahorita en Quepos está el caso de Estrellita, que es una perrita abusada sexualmente que la fundación Anhelo Pet’s encontró. Ellos trabajan casos así en zonas donde ni siquiera puede entrar la policía en este momento, porque son muy peligrosas””, comentó.

Los animales violados o abusados sexualmente pueden presentar lesiones severas en sus genitales y el prolapso de órganos. (albert marín.)

Por su parte, Herra detalló que los animales que sufren abuso y/o violación requieren una atención médica y psicológica extensa por las consecuencias graves que pueden arrastrar por meses o años.

“Cada vez entendemos más cómo ellos sienten y no es tan distinto a como nosotros percibimos el mundo. Perros y gatos, pero también los animales de granja, como las cerdas… hasta los pulpos, tienen la capacidad de experimentar dolor, y dolor profundo, tanto físico como mental”, explicó la gerente senior del programa de crueldad y animales de compañía para Humane World for Animals Costa Rica.

“Hemos visto animales que no se recuperan fácilmente. O que la posibilidad de recuperarse emocionalmente de una situación de estas implica un impacto tan enorme, que a veces lo más humanitario es ponerlos a descansar por el dolor físico y mental que tienen”, añadió.

Además, las profesionales en veterinaria expusieron que múltiples estudios han logrado correlacionar el abuso contra animales a otros tipos de violencia como la doméstica o infantil.

“Según Humane World for Animals, el 71% de hombres que abusan domésticamente a sus parejas también abusan a niños y hacen maltrato animal. Está totalmente relacionado el maltrato animal con el maltrato de personas, de familias. Son personas peligrosas en potencia“, aseguró Bettoni.

Los animales abusados cargan secuelas psicológicas que, en algunos casos, no llegan a superar nunca. (Shutterstock)

Por otro lado, Herra recalcó que la criminalística ha evolucionado y que resulta de vital importancia calificar a las cosas por su nombre y dejar de referirse a las violaciones contra animales como actos sexuales o relaciones consensuadas.

“Un animal no puede dar el consentimiento; es un acto de coerción. Los animales, en la mayoría de las situaciones, no van a poder resistirse, defenderse, sobre todo si están siendo, paralelamente, controlados o abusado en otros aspectos”, aseveró.

También, hizo hincapié en que constituyen un delito debidamente tipificado en el Código Penal y a Ley de Bienestar Animal N. °7451, que desde su reforma en el 201, estipula que las violaciones animales son un acto cruel sancionado con prisión de 3 meses a 1 año.

La activista aprovechó para aclarar que las denuncias deben presentarse al Organismo de Investigación Judicial y no a Senasa, como suele creerse. Sofía Herra instó a denunciar incluso cuando no se cuenta con todas las pruebas, pues el ente judicial se encargará de desarrollar la investigación.

La normalización del abuso contra animales

Alicia Bettoni (izquierda) es enfermera veterinaria. Sofía Herra es médico veterinaria y gerente senior del programa de crueldad y animales de compañía para Humane World for Animals Costa Rica. (Cortesía)

Las especialistas señalan que la principal consecuencia y el mayor problema que conlleva el comentario del influencer es su impacto cultural. Consideran que este mensaje, en una plataforma tan amplia como la de Keiz, el streamer más grande del país, refuerza la idea de que la violencia contra animales no es algo suficientemente serio.

“¿Qué sería lo correcto? Que en ese caso alguien haya dicho: ‘Hey, eso no está bien, eso no es gracioso’. Que le llame la atención y le haga entender que su comentario debería dar pena en lugar de gracia. Pero, en realidad, lo que se hace es reforzar; todo el mundo se muere de risa“, mencionó Herra, quien lleva 4 años trabajando para la fundación Humane World for Animals Costa Rica.

“Es una lección en general para los ticos, porque, estamos hablando de abuso sexual, pero cuántos matices así humorísticos tenemos hacia los animales en otros aspectos. Pongámonos las pilas y no seamos doblecaras también. No podemos repudiar esto ahora, pero luego darnos la vuelta y usar las mismas frases con nuestro círculo de amigos”, advirtió.

En algunos lugares del mundo existen "burdeles" de simios. (Shutterstock)

Sumado a esto, Bettoni recordó que Keiz había realizado un comentario similar anteriormente, el cual se revivió en redes sociales a raíz de la polémica reciente.

“Está de moda tocar temas sensibles y disfrazarlo de humor negro. Lamentablemente, sí es un comentario muy común y se habla mucho de: ‘Ay, no tengo a nadie, es un pueblo pequeño, entonces, vamos a acudir a animales para abusarlos. No lo dicen así abiertamente, obviamente lo disfrazan de chiste, pero el problema es que sí es una realidad”, expresó.

La propietaria de Faunática relató que estos mensajes, especialmente los que gozan de amplia difusión, son un precedente negativo, pues genera una sensación de impunidad a los perpetradores.

Bettoni puso como ejemplo un comentario del presidente Rodrigo Chaves que trascendió en la campaña pasada.

En aquel entonces, el informe de una sanción impuesta por el Banco Mundial a Chaves indicó que este habría hecho alusión a “orgías con distintas especies de animales”.

El propio Chaves abordó el tema durante los debates en los que participó siendo candidato presidencial y, al igual que en el caso de los creadores de contenido, calificó lo sucedido como un chiste.

“Cuando se ve eso, los perpetradores saben que no les va a pasar nada a ellos tampoco. Ya ven que no le pasó nada al presidente y que incluso es una persona admirada por muchos”, aseguró Bettoni.

Finalmente, tanto Herra como Bettoni destacaron la reacción de miles de costarricenses al video del influencer, y aseguraron que lo sucedido abrió espacio a hablar de un tema que aún es tabú.

Herra compartió que luego de la viralización del video, algunas personas hasta realizaron donaciones a organizaciones.

“El pueblo costarricense actuó muy acorde a esa situación. Creo que la gente entendió. Es un tema tabú, difícil de hablar; nadie quiere saber. Mucha gente me escribió diciendo: ‘Yo no sabía que esas cosas pasaban’. Fue un shock, la gente lo vio grotesco e inmoral, pero siento que era un shock necesario”, concluyó.