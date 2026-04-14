Española en Costa Rica confiesa lo que la impactó desde que llegó al país: ‘Pensaba que iba a vivir tranquila’

Una joven española ingresó a un supermercado en Costa Rica y expuso en redes sociales lo que la impactó de los precios.

Una joven que realiza un voluntariado en Costa Rica compartió en sus redes sociales lo que la tomó por sorpresa desde que llegó al país: los precios de los alimentos en los supermercados.

La joven, cuya cuenta en TikTok se identifica como @puravidaconthais, confesó que llegó al país pensando que viviría tranquila, pero que la realidad en los estantes del supermercado la impactó desde el primer momento.

“Pensaba que iba a vivir tranquila hasta que entré al supermercado. Estoy pensando en vivir a base de aire. Coca-Cola de Cereza, innovando, pero ¿por qué cuesta como 6 euros?”, señaló al referirse a un refresco con un precio de ¢1.350.

La sorpresa no se limitó a las bebidas. La usuaria también se mostró asombrada ante el costo del pan cuadrado, la pasta, la cerveza, la leche y la mayonesa, cuyos precios oscilaban entre ¢800 y ¢6.000.

El atún fue otro de los productos que le llamó la atención. “Ya no puedo permitirme ser pobre, ¿desde cuándo el atún es un lujo?”, cuestionó al enfocarlo con un precio de ¢840.

“Me están quitando mis comidas de universitaria. Aquí innovan en todo menos en bajar los precios”, añadió la española.

La publicación generó reacciones divididas en la sección de comentarios. Algunos usuarios consideraron que los precios eran razonables e incluso señalaron que los productos estaban baratos.

“Yo, personalmente, si no tengo dinero, no viajo, y así de paso no le echo la culpa al país de mi escasez de recursos”, escribió una usuaria.

Otros internautas apuntaron que el choque de precios se explica por el contraste con España, donde los alimentos suelen ser más económicos. Desde esa perspectiva, los precios en Costa Rica no serían necesariamente elevados, sino simplemente distintos a los que la joven está acostumbrada.