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Española en Costa Rica confiesa lo que la impactó desde que llegó al país: ‘Pensaba que iba a vivir tranquila’

La opinión de la joven generó reacciones divididas

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Por Fátima Jiménez
Costa Rica España
Una joven española ingresó a un supermercado en Costa Rica y expuso en redes sociales lo que la impactó de los precios. (Perplexity)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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