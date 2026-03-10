Locutor de Omega rompe en llanto al contar cómo atropelló a una niña: ‘Es un susto que no le deseo a nadie’

“El locutor y humorista Johnny Barrantes, conocido como El Parce de radio Omega, relató entre lágrimas el susto que vivió tras atropellar a una niña de kínder.

“Es un susto que no se lo deseo a nadie. Yo iba en el carro despacito cuando del lado izquierdo de la calle estaba una señora con una bebé de kinder. Se le soltó de la mano y yo no sé en qué fracción de segundo estaba frente al carro”, relató el humorista al programa De boca en boca.

Según contó Barrantes, al momento del impacto la pequeña cayó aproximadamente a dos metros de distancia.

“Me agarré la cabeza, me tapé los ojos, me agarró un estrés, unos nervios”, recordó con lágrimas al revivir la escena.

La mujer encargada de la niña le aseguró al humorista que todo estaba bien y que podía irse tranquilo.

Sin embargo, él decidió detener el vehículo y rompió en llanto, sin poder contener la angustia. En ese instante, lo único que se le venía a la mente era su propia hija de cinco años, quien tiene la misma edad que la menor accidentada.

Johnny Barrantes hizo un llamado a la precaución vial e insistió en que los conductores deben reducir la velocidad y dejar de usar el celular mientras manejan. (Tomada de redes )

Por fortuna, tras ser revisada, se confirmó que la niña solo sufrió un pequeño raspón en el codo, sin lesiones graves.

“Si yo no hubiera ido despacio, yo le paso por encima”, expresó El Parce, aún visiblemente afectado por lo sucedido.

Finalmente, el locutor hizo un llamado a la precaución vial, instando a los conductores a mantener la concentración al volante.