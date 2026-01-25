Locutor de Teletica se ‘echó a llorar’ mientras narraba un partido: vea el insólito momento

Ricardo Cordero es locutor de Teletica y además, interpreta al personaje del 'Tío TD Más'.

Un locutor de Teletica regaló uno de esos momentos que, gracias a las redes sociales, trascienden la transmisión y las fronteras, quedando para la memoria colectiva en forma de meme.

Durante el partido entre Puntarenas FC y Guadalupe de este sábado 24 de enero, ocurrió una acción que hizo que el narrador Ricardo Cordero se “echara a llorar”. El jugador puntarense Krisler Villalobos eludió al portero y con el marco solo, terminó estrellando la bola en el palo.

“Krisler... (hizo varios gemidos de tristeza). No, Krisler, yo me voy a ir. Yo quiero irme”, dijo Cordero en la transmisión de Teletica Radio, con una caricaturesca voz llorosa.

“Viven en un country (en referencia a video viral que se utiliza para hacer chota de futbolistas). ¡Lo que tuvo Krisler! Eso en el fútbol no se puede fallar”, agregó.

Este fragmento fue compartido por el creador Andrey Hernández, quien realiza videos de humor relacionados con el fútbol nacional, con la descripción: “Cuando fallas tan feo que haces llorar al narrador”.

Además del locutor, otras figuras de Teletica, como Melissa Alvarado, hicieron eco del curioso momento.

Incluso, el periodista Iand García, quien fue parte de la transmisión, confirmó lo sucedido. “Literal sí lloró de la tristeza... Interprete mi silencio, ese fue el comentario”, escribió García.