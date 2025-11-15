Viva

Ericka Morera se sincera sobre su participación en ‘Mira quién baila’ y habla de su mayor motivación

La creadora de contenido enfrentará pronto la décima gala y dio a conocer cuál ha sido su mayor recompensa en la competencia

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mira quién baila, novena gala, segunda temporada
Ericka Morera expresó admiración por todos los bailarines del programa y resaltó su nivel técnico, sobre todo el de su pareja Javier Acuña. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ericka MoreraMira quién baila
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.