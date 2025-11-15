Ericka Morera se sincera sobre su participación en ‘Mira quién baila’ y habla de su mayor motivación

Ericka Morera expresó admiración por todos los bailarines del programa y resaltó su nivel técnico, sobre todo el de su pareja Javier Acuña.

La décima gala de Mira quién baila de Teletica se acerca y los participantes que quedan en el show van abriendo su corazón sobre el reto que les significa la competencia. Una de ellas fue Ericka Morera, quien explicó que su experiencia en el programa inició sin formación en baile.

Ella indicó que antes de llegar al concurso no conocía la dificultad real de bailar con técnica ni de trabajar bajo la exigencia de una competencia televisiva. Señaló que nunca tomó clases de ballet ni nada parecido.

Morera afirmó que avanzó desde cero y que superó cada reto con disciplina, amor y dedicación. Ella recordó los meses de entrenamiento y expresó satisfacción por cada coreografía.

“No soy la bailarina profesional porque les reitero, no he bailado en mi vida, pero qué bonito sentirse satisfecho por las cosas que se hacen con amor y eso es lo que he logrado transmitirles a todos ustedes. De verdad estoy tan feliz y tan agradecida con Javier (su bailarín)”, afirmó.

Morera comentó que mantiene su motivación por FundaVida, su comunidad de mujeres y su hija.

Relató que uno de los momentos más significativos ocurre cuando llega a su casa y escucha a su pequeña decir: “Mamita, bailas tan lindo. Me siento tan orgullosa de vos”.

La participante afirmó que esa frase se convirtió en su mayor recompensa porque refleja el esfuerzo y el amor que coloca en cada presentación.

Morera agradeció el apoyo del público y aseguró que desea continuar su crecimiento en la pista de baile. Indicó que seguirá enfocada y comprometida con cada reto que llega durante la competencia.