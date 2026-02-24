Entrevista con una therian costarricense: ‘Dejen vivir y vivan su propia vida’

April, una joven de la zona sur, se identifica parcialmente con una gata cálico desde 2024, pero detrás de esa identidad hay una historia que comenzó cuando era niña.

Con el único fin de conocer desde lo interno el fenómeno social therian, que agita las redes sociales en los últimos días y que existe en Costa Rica, La Nación entrevistó a April, una joven de la zona sur que se identifica parcialmente con una gata cálico. Sus declaraciones sobre cómo entiende y vive esta identidad fueron muy reveladoras.

Desde hace varias semanas, el término therian se popularizó en todo el mundo. Videos de personas therians inundaron las redes sociales y los noticieros; sin embargo, este fenómeno social existe desde la década de los 90.

El término therian proviene de therianthropy, derivado del griego therion (bestia o animal) y anthropos (humano). Se refiere a personas que se identifican, a nivel psicológico o espiritual, con un animal, de forma parcial o total, como parte de su identidad personal.

A primera vista, April parece una joven como cualquier otra: estudia, tiene amigos y disfruta pasar tiempo con su entorno cercano. Cuando se pone su máscara, guantes de patitas y cola de gato (todo sintético), su identidad felina se hace más visible. No obstante, es consciente de que no es un gato, sino una humana, aunque reconoce que una pequeña parte de ella sí se identifica como gato y que no escogió sentirse así. Para ella, eso es ser therian, un término que, considera, suele ser tergiversado.

Desde pequeña, asegura April, presentó comportamientos parecidos a los de un gato. “En mayo de 2024 estaba pensando por qué me sentía felina, investigué y descubrí el término therian”, contó la joven. Al indagar, se dio cuenta de que no era la única con esos comportamientos y que había personas como ella en varios países, lo que le generó alegría al sentirse acompañada e identificada con otras personas.

“Yo soy therian porque me identifico involuntariamente, de forma parcial, con una gata cálico. Es un gato que usualmente son hembras. Son tricolores y me encanta su actitud porque son más independientes, juguetones, pero también tienen cambios de humor”, dijo.

Ser therian según April

April comentó que los therians tienen una identidad parcial con cierto animal y que esto suele confundirse con una “conexión”. En su criterio, no se trata solo de una conexión, sino de que una pequeña parte de la persona se siente como ese animal. Además, dijo que quienes creen que son animales, se visten todo el día como ese animal y se comportan todo el tiempo como tal, son lo que ella denomina “therians extremistas”.

Para April, los therians extremistas son quienes “arruinan” la comunidad, porque a raíz de sus conductas algunas personas sienten miedo y circulan desinformaciones sobre el tema. “Son como el 2% de la comunidad”, aseguró.

“Los therians como yo tenemos los shifts, que son los momentos en los que nos sentimos más como ese animal. Entonces nos comportamos como tal, no es todo el tiempo”, comentó.

“El therian no rechaza su humanidad, sus valores o el respeto. Somos humanos comunes y corrientes”, mencionó.

April ajusta su máscara y cola sintética antes de la entrevista; dice que estos elementos no la convierten en un gato, sino que la ayudan a expresar una parte íntima de su identidad therian. (Jonathan Jiménez )

En cuanto a su entorno cercano, April aseguró que el mayor apoyo lo encontró en su madre, quien la acompaña a las entrevistas y entendió desde el primer momento esta identidad parcial de su hija. Fuera de cámaras, la señora contó que April se hacía máscaras de gato desde pequeña. Con su padre, el proceso ha sido más complejo; sin embargo, April afirmó que él ya empezó a comprenderla.

“Mi mamá me dice: ‘Mientras usted no le esté haciendo daño a nadie, como esos extremistas que van y le ladran o muerden a la gente; mientras no esté haciendo nada malo, no dañe a los demás, ni obligue a nadie a aceptarla a usted, todo bien’”, comentó April.

Prohibiciones, extremismos y críticas

Uno de los temas que se abordó con April fue su opinión sobre las recientes prohibiciones anunciadas por algunos comercios, que restringen el ingreso de therians a sus locales, así como el llamado del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica a no atender a humanos que se identifiquen como animales. April respondió de manera tajante que está de acuerdo con estas medidas, ya que, según su percepción, hay muchas personas que intentan socializar actuando como animales en lugares que no son para eso.

“Esas prohibiciones son para las personas extremistas, los que andan en cuatro patas todo el tiempo y entran diciendo que son animales; por eso colocan esos carteles. Muchos incluso llegan a morder a la gente, y eso no está bien”, comentó.

Sobre las críticas y los comentarios negativos, April afirmó que es consciente de que las críticas “están en todos lados”. “Yo sé perfectamente que si yo llego a hacer algo que no le agrada a algunas personas, me van a llegar a criticar. En cada generación hay algo para criticar. En su momento fueron los rockstars, los emos... Pero luego, cuando pasaron de moda, encontraron algo nuevo para criticar”, enfatizó.

Según ella, a los therians se les suele confundir con los furries, personas que se visten completamente como animales y suelen participar en una comunidad centrada en trajes, personajes y eventos.

“No me siento mal por las críticas. A esas personas no las conozco. Bien si me apoyan, los quiero mucho si me llegan a apoyar, pero a los que me critican no me importa, no los conozco, no son mi familia, no son mis amigos, no son nada mío, entonces no me importa”, aseguró.

En su casa, April combina su rutina de estudios con la creación de contenido sobre therians, un espacio donde, aseguró, encontrar comprensión y compañía frente a las críticas. (Jonathan Jiménez )

Identidad, salud mental y comunidad

En relación a la percepción de algunas personas de que denominarse therian obedece a un daño o problema psicológico, April comentó que recibió mensajes en los que le dicen que es una “enferma mental”. Según relató, estos señalamientos provienen de personas que piensan que ella cree ser completamente un animal.

“Una cosa es una identidad, otra cosa es autopercibirse. Una identidad es algo en nuestro interior. Nosotros sabemos perfectamente que somos humanos, no rechazamos esa idea y el hecho de que seamos therians no cambia en nada que seamos humanos, eso jamás se va a poder cambiar. Si nací humana, soy humana”, aseveró.

Para April, sí hay un componente psicológico, pero no es algo negativo. “Me siento un poquito animal, pero estoy consciente de que soy humano física y mentalmente, tengo mis derechos, tengo mis valores, tengo mi propio pensamiento”, agregó.

Sobre las reuniones therian, explicó que las oficiales se organizan en privado y que las que suelen aparecer en redes sociales, según ella, por lo general son falsas. “En las reuniones cantamos, bailamos y conversamos. Grabamos tiktoks... Usualmente algunos sí andan en cuatro patas, pero eso es cosa de cada quien”, comentó.

April añadió que la comunidad therian también brinda apoyo a jóvenes con depresión, quienes encuentran en estos espacios contención o distracción.

Acompañada por su madre, April relató que desde niña imitaba comportamientos felinos, pero solo en 2024 encontró en el término therian una palabra para lo que sentía. (Jonathan Jiménez)

April, la joven therian que se identifica parcialmente con una gata cálico

‘Dejen vivir y vivan su propia vida’

Aunque descubrió su identidad parcial en 2024, fue hasta noviembre de 2025 cuando decidió empezar a crear contenido relacionado con los therians. Entonces se animó a ignorar las críticas y, bajo el anonimato, comenzó a subir videos sobre su personaje.

“El mensaje que le daría a los que nos critican es que dejen vivir y vivan su propia vida (...). Si esta persona no te está haciendo un daño físico o psicológico a ti, no te está agrediendo de alguna forma, no te está tratando mal, simplemente déjala hacer, es su vida, tú tienes tu vida”, agregó.

Cuando se le consultó por qué aceptó la entrevista, April respondió que, en los últimos meses, ha circulado desinformación sobre los therians. Su intención, según dijo, es aportar, desde su propia experiencia y la información que ha investigado, a explicar qué es realmente un therian.

En cuanto a su futuro, April sostuvo que ser therian no es algo que se elija, por lo que considera que siempre lo será. Entre sus metas personales está estudiar y convertirse en fisioterapeuta, al mismo tiempo que aspira a contribuir a cambiar los estigmas que, según ella, existen en torno a su comunidad.