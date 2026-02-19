El País

Colegio de Médicos Veterinarios pide a sus agremiados rechazar atención de ‘therians’

Colegio recuerda, además, que las veterinarias pueden reservarse el derecho de admisión

Por Sebastián Sánchez
El fenómeno 'therian' ganó visibilidad en Uruguay y Argentina, aunque el concepto no es nuevo.
El fenómeno 'therian' ganó visibilidad en Uruguay y Argentina, aunque el concepto no es nuevo.







theriansColegio de Médicos Veterinarios
Sebastián Sánchez

