Colegio de Médicos Veterinarios pide a sus agremiados rechazar atención de ‘therians’

El fenómeno 'therian' ganó visibilidad en Uruguay y Argentina, aunque el concepto no es nuevo.

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica anunció que sus agremiados no atenderán a personas que se autodenominan “therians”.

El gremio advirtió de que los exámenes o diagnósticos en humanos podrían generar sanciones éticas y denuncias por ejercicio ilegal de la profesión.

El término “therians” se refiere a personas que supuestamente manifiestan una identificación profunda con un animal no humano.

La institución aclaró que la medicina veterinaria aplica sus técnicas exclusivamente a especies no humanas. Por este motivo, el colegio pidió a los centros de salud animal rechazar cualquier solicitud de atención médica para personas con esta autopercepción.

La entidad también recordó que los establecimientos veterinarios son espacios privados. Según indicaron, estos locales pueden reservarse el derecho de admisión por políticas internas, siempre que no represente un trato discriminatorio.

El pronunciamiento advirtió que someter a animales domésticos o silvestres a la interacción forzosa con esta población puede causarles estrés.