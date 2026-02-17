Tienda costarricense prohíbe ingreso a ‘therians’ ticos y revela insólitos pedidos que llegaron a su local

Bryan González, dueño de una empresa que vende productos de mascotas, indicó que teme que estas personas entren con máscaras.

En Costa Rica, la marca Perro Café, un local comercial de venta de artículos para mascotas, decidió prohibir el ingreso de personas identificadas como therians.

La tendencia de los therians, que comenzó a nivel mundial y ya tiene presencia en Costa Rica, categoriza a individuos que manifiestan una identificación profunda con animales.

En relación a la medida que tomó Perro Caffé, se informó que fue instaurada luego de recibir consultas inusuales en los canales oficiales de la marca, las cuales tenían que ver con el uso humano de accesorios para animales.

En los últimos días, en redes sociales, se ha visto a personas corriendo o saltando en sus cuatro extremidades, con máscaras y accesorios; lo que fue visto con preocupación por Bryan González, dueño de Perro Caffé.

Por ese motivo, al recibir los inusuales pedidos, la empresa colocó en sus locales un rótulo con la leyenda: “No se permite el ingreso de Therians”, la cual despertó curiosidad en sus redes sociales.

“Ayer llegaron un par de mensajes, al inicio pensamos que era chiste, pero después vimos que las preguntas realmente eran en serio, y supongo que responde a la misma ola reciente que se ha visto en redes sociales”, explicó González.

“Nos preguntaron por collares y correas que tuvieran diseños de animal print, y también sobre premios o treats que fueran de grado humano, o sea, que pudieran ser consumidos por humanos”, agregó.

Y aunque González afirma que los productos que venden son bajo estrictas normas sanitarias, considera que la situación podría ser grave.

“Imagínese el grado de responsabilidad que implicaría decirles que sí tenemos, y que por alguna razón eso llegara a afectarles. Nosotros, como negocio, tendríamos que asumir esa responsabilidad, y realmente sería preocupante. Por eso, lo mejor es dejar claro que nuestros productos no son para therians”, explicó.

La empresa Perro Caffé prohibió la entrada de los Therians en sus locales. (Cortesía/Cortesía)

Además de los riesgos de salud, el propietario señaló tres factores específicos de seguridad para sus cinco locales.

La primera de ellas tiene que ver con el uso inadecuado de sus productos. “Nosotros vendemos productos diseñados específicamente para mascotas, y no quisiera verme involucrado en una situación en la que una persona utilice un producto en sí misma y eso le cause algún daño”, explicó.

En segundo lugar, expresó su preocupación por la seguridad de su personal.

“No quiero que tengan que enfrentarse a situaciones incómodas o complejas, ni que deban dar recomendaciones que no serían objetivas, ya que los productos no estarían siendo utilizados para su propósito correcto, tanto en el caso de accesorios como de alimentos”, afirmó.

Finalmente, el comerciante se refirió a la seguridad física de los establecimientos.

“No quiero permitir el ingreso de personas que cubran sus rostros sin mostrar su identidad, ya que esto podría prestarse para provocar daños. Incluso, personas que no sean therians podrían ver esto como una oportunidad para entrar a robar o causar algún daño”, afirmó González.