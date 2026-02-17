Viva

Tienda costarricense prohíbe ingreso a ‘therians’ ticos y revela insólitos pedidos que llegaron a su local

La empresa, que cuenta con cinco locales, alegó diversas razones para la fuerte decisión que tomaron

Por Fiorella Montoya
Bryan González, dueño de una empresa que vende productos de mascotas, indicó que teme que estas personas entren con máscaras.
Bryan González, dueño de una empresa que vende productos de mascotas, indicó que teme que estas personas entren con máscaras. (Cortesía/Cortesía)







