¿Qué son los ‘therian’? El fenómeno que reapareció en Uruguay y Argentina tras videos virales

El fenómeno 'therian' ganó visibilidad en Uruguay y Argentina, aunque el concepto no es nuevo.

En las últimas semanas, videos grabados en plazas de Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina) volvieron a instalar en la conversación pública el término therian. Las imágenes muestran a jóvenes con máscaras de animales, desplazándose en cuatro patas y reproduciendo conductas asociadas a perros, gatos u otras especies.

La viralización generó debate en redes sociales y posiciones encontradas. Sin embargo, el concepto no surgió ahora ni nació en TikTok.

¿Qué significa la palabra ‘therian’?

La palabra therian proviene de therianthropy o teriantropía. El término combina el vocablo griego ther —bestia salvaje— y anthropos —ser humano—. Esa raíz aparece en distintos usos científicos y culturales vinculados al mundo animal.

En 1962 la palabra fue utilizada en taxonomía para designar a un gran grupo de mamíferos que incluye marsupiales y placentarios.

La noción de teriantropía describe la transformación o identificación de un humano con un animal. Aparece en mitologías antiguas y relatos culturales previos a la era digital.

¿Qué es ser ‘therian’ hoy?

En su uso contemporáneo, therian se refiere a personas que manifiestan una identificación profunda con un animal no humano. Quienes se reconocen así suelen explicar que no se trata de un disfraz ni de una actuación puntual.

En la mayoría de los relatos públicos, la experiencia se describe como una conexión interna que puede entenderse desde una dimensión espiritual, simbólica o psicológica. No implica afirmar que físicamente son un animal, sino experimentar afinidad con una especie determinada, conocida dentro de la comunidad como teriotipo. Los más frecuentes son mamíferos como lobos, perros, zorros o felinos.

En redes sociales suelen mostrarse practicando “cuadrupedia”, es decir, correr o saltar en cuatro extremidades. También utilizan máscaras hechas en casa y accesorios simples. Algunos adolescentes definen esta práctica como identidad. Otros la presentan como actividad recreativa.

La visibilidad en Uruguay y Argentina

En Montevideo, una convocatoria surgida en TikTok derivó en un encuentro en Plaza Independencia el 10 de febrero. La iniciativa fue impulsada por una adolescente y alcanzó cientos de miles de reproducciones antes del evento. Aunque los therians eran minoría en la plaza, la reunión atrajo curiosidad y cobertura mediática.

En Argentina, el fenómeno ya había tenido visibilidad en espacios públicos de Buenos Aires. En paralelo, se difundió el testimonio de una madre en Jesús María, Córdoba, quien afirmó que su hija fue mordida en el tobillo por un joven con máscara de animal. El hecho habría ocurrido semanas antes de su difusión pública. Según medios locales, no se informó sobre una denuncia formal posterior.

Como identidad organizada en comunidades digitales, el fenómeno comenzó a tomar forma en la década de 1990 en foros vinculados al movimiento otherkin. La expansión de Internet permitió que personas con experiencias similares compartieran definiciones y construyeran espacios propios.

