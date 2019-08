“Mi idea con Tu cara me suena era aprovechar los contactos para posteriormente generar mi propio programa. Me dije que de ahí tenía que salir algo para hacer en tele, en radio o en web y La Charanga es el premio mayor. Este programa es el resultado del trabajo persistente y responsable que he procurado durante toda mi carrera en el humor. Me siento como chiquita con juguete nuevo”, dijo Oporta en declaraciones a Viva.