“Con todas las marcas que he trabajado de marzo a la fecha he tratado, en todas las publicaciones, de vincular el producto con lo que estamos viviendo. Cómo me puede ayudar a sentirme mejor o cómo me ayuda a sentirme más segura. Si el producto no es de primera necesidad entonces lo que trato es presentarlo como algo aspiracional o que motive a la gente a adquirirlo cuando acabe esto”, detalló la comunicadora, de 30 años.