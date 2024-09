George R.R. Martin anticipa cambios radicales en ‘House of the Dragon’: ‘Más grandes y tóxicos’

George R.R. Martin expresó su descontento con los cambios realizados en 'House of the Dragon', señalando que la serie diluyó momentos clave de su novela 'Fuego y sangre'.

George R.R. Martin, autor de Game of Thrones, compartió con sus seguidores inquietantes predicciones sobre los cambios venideros en House of the Dragon . En un artículo titulado “Cuidado con las mariposas”, publicado el pasado miércoles y posteriormente eliminado, Martin mencionó que en las futuras temporadas de la serie de Max, antes HBO Max, podrían surgir modificaciones aún más “tóxicas” que las ya introducidas, informó la revista People.

El escritor de 75 años expresó su descontento con algunas de las desviaciones de la trama respecto a su libro Fuego y sangre, la obra en la que se basa la serie. En particular, Martin se refirió a la adaptación de la historia de Sangre y Queso (personajes de la serie) en el estreno de la segunda temporada de House of the Dragon, evento que levantó controversias entre los fans.

Según Martin, los lectores del libro consideraron que la representación de esta escena en la serie fue diluida en comparación con el relato original, mientras que los espectadores que no han leído el libro encontraron el episodio impactante y emotivo. “Me encontré de acuerdo con ambos lados”, comentó el autor.

Martin destacó las diferencias entre su versión escrita y la televisiva, particularmente en la escena donde los personajes “Sangre” y “Queso” irrumpen en la casa de Helaena y sus hijos. En el libro, la reina tiene tres hijos y no dos, como se muestra en la serie. Martin opinó que la versión de la novela es más cruda y poderosa: “Los asesinos son más crueles, más duros y más aterradores en el libro”.

Martin adelantó que las futuras temporadas de 'House of the Dragon' incluirán cambios 'más grandes y tóxicos', alejándose aún más de su obra original.

La crítica hacia estos cambios no termina ahí. Martin insinuó que la tercera y cuarta temporada podrían incluir alteraciones aún más severas. “Habrá mariposas más grandes y tóxicas por venir”, adelantó el autor, en clara referencia a futuros desarrollos en la trama de la serie que distarán significativamente de su obra original.

A pesar de las críticas del autor, Max defendió las decisiones creativas de la producción. En un comunicado emitido por la cadena al que tuvo acceso la revista anteriormente citada, un portavoz explicó que adaptar un libro a la pantalla implica necesariamente tomar decisiones difíciles. “Creemos que Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario, y los millones de fanáticos de la serie seguirán disfrutándola”, afirmó Max.

House of the Dragon, ambientada 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, ha sido un éxito rotundo en sus dos primeras temporadas, y los fans pueden verlas en la plataforma de streaming Max.