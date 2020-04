"El sector moda se ha visto muy afectado por la cancelación de eventos y por la reducción de empleo; la situación ha provocado que las personas no compren ropa con tanta frecuencia como lo hacían antes. Esto fue algo que nos tomó por sorpresa y que no solo nos afecta económicamente, sino que golpea nuestra salud mental. A mí me ha costado asimilar que la crisis se me trajera abajo mis proyectos.