Bath & Body Works y Victoria’s Secret. Las fragancias y productos de estas marcas están libres de crueldad, confirma PETA (People for the Ethical Treatment of Animals o Personas por el trato ético de los animales). Eso sí, en el caso de VS son cruelty free las lociones y labiales adquiridos en el continente Americano. Los artículos de VS comprados en China sí fueron testados en animales, pues ese país exige ese tipo de pruebas.