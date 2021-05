¿Sabe usted qué es lo más peligroso que puede provocar la erupción de un volcán? Si su respuesta es la lava, pues le contamos que está equivocado. No, no se vale buscar en Internet la respuesta correcta, mejor les recomendamos un tour en el cual podrá aprender no solo que las oleadas piroclásticas son lo más peligroso de un volcán, sino también la historia de estos colosos de la naturaleza, así como el entorno que los rodea y descubrir impresionantes secretos.