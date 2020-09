“Es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida.(...) Sin duda alguna el covid-19 es algo que uno piensa que es un chiste porque hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas, pero lo que realmente existe es el virus más allá de otra cosa. El virus es real. A mí casi me mata. La pasé muy mal: (tuve) fiebre de 40°, pérdida de olfato, escalofríos, pérdida del gusto. El temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas cómo va reaccionar. Es una realidad que quiero compartir con ustedes. La pasé muy mal”, dijo el artista quien en marzo publicó el álbum Colores.