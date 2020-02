“Escribimos hoy porque el reportaje de investigación de The New York Times muestra que la cultura misógina, de intimidación y acoso en Victoria’s Secret es incluso más indignante y está más arraigada de lo que se había pensado con anterioridad”, dice parte de el documento, impulsado por The Model Alliance, organización que promociona el trato igualitario entre las modelos en la industria de la moda.