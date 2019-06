Sin embargo, lo más llamativo de esta modelo es su activismo en favor de las mujeres. En sus visitas a escuelas y universidades supo que las chicas tenían preguntas para las que no siempre había respuestas, por ello creó la página LAPP (Leomie Anderson the Project the Purpose), una plataforma en la que jóvenes pueden escribir sus experiencias, hablar de sexualidad, de cómo una chica adolescente puede llevar la maternidad, de política, de salud mental e incluso de discriminación racial.