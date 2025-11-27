En ‘Zootopia 2′ una serpiente pondrá de cabeza a la tranquila comunidad, pero no todo es lo que parece

Mucho ha cambiado la vida de Judy Hopps y Nick Wilde desde que los conocimos en el 2016, siendo ella una coneja idealista y un zorro cínico. Casi 10 años después, aquellos desconocidos que aprendieron a confiar el uno en el otro y se convirtieron en una dupla inseparable, regresan con un vínculo más sólido, defendiendo a la ciudad que los vio crecer: Zootopia.

Ahora, Judy y Nick vuelven a la pantalla grande convertidos en unos detectives muy singulares, viajando a los rincones más desconocidos de la metrópolis animal. Juntos investigarán una peligrosa amenaza que su comunidad ignora, ya que vive escondida bajo un engaño histórico monumental.

Zootopia 2 se estrena en los cines de Costa Rica este jueves 27 de noviembre y promete una experiencia vibrante para grandes y pequeños. Se trata de una de esas películas que logran combinar risas, acción y la ternura inconfundible que caracteriza a Disney.

Lo que se esconde en Zootopia

La combinación entre el entusiasmo de la coneja Judy y el humor pícaro del zorro Nick, hace que la nueva aventura de estos socios policías sean de los estrenos más esperados de este 2025.

La expectativa sobre Zootopia 2 crece por el éxito de la primera cinta de la serie, publicada en 2016, que no solo obtuvo el favor del público, sino que terminó encantando a la crítica internacional.

Y como dicen que las segundas partes no suelen ser tan buenas, el reto de que la historia estuviera a la altura de la primera requirió el esfuerzo de sus guionistas y la incorporación de nuevos y poderosos personajes. Esta vez, además del dúo dinámico, es una serpiente la que aparece como gancho principal.

Se trata de Gary De’Snake, réptil que llega a sacudir por completo el orden natural de la ciudad. Esta serpiente, envuelta entre rumores y prejuicios, introduce una vibra diferente en la armonía cotidiana del lugar.

Su presencia expone tensiones antiguas entre mamíferos y reptiles, y, en la película, abre la puerta a un debate sobre la convivencia y la aceptación de las diferencias.

En la versión en inglés, la cantante colombiana Shakira le da su voz al personaje Gazelle, una artista muy reconocida en Zootopia. (Cortesía Rola)

Gary y su especie tienen una mala fama, la cual los ha perseguido por generaciones. Ese detalle es un punto clave dentro de la trama.

De hecho, la premisa anterior, es la que lleva a Judy y Nick a enfrascarse en una investigación que los lleva a las zonas más desconocidas del lugar, por ejemplo el Marsh Market, un mercado vibrante y húmedo oculto entre pantanos.

Conforme avanza la investigación surge una inevitable pregunta: ¿Gary es villano o víctima?

Llegar a la verdad no será tan fácil, pues las pistas no encajan. Judy y Nick, fieles a su instinto, se sumergen en una investigación que pone a prueba su paciencia, su unión y su capacidad para ver más allá de las apariencias.

La historia de Gary De’Snake llevará al público a conocer un lado muy diferente de la armoniosa Zootopia. La serpiente sorprenderá al público con su historia. (Cortesía Rola)

Durante las pesquisas, se infiltran en partes sorprendentes de la ciudad para descubrir que el misterio va más allá de lo que imaginan y que la verdad podría cambiar para siempre la manera en que Zootopia entiende a sus habitantes.

Zootopia: un reflejo de la vida en sociedad

Con una combinación de humor y acción, Zootopia muestra una reflexión social envuelta en dibujos animados, animales y diversión. La película profundiza en temas como la inclusión, el prejuicio, la empatía y la diversidad, que da vida a esa gran ciudad.

En 'Zootopia 2', dos grandes artistas de la música suman sus voces al filme: Ed Sheeran y Blake Slatkin hacen cameos como un par de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin. (Cortesía Rola)

Cada especie, cada barrio y cada criatura aporta, como en la vida misma. En esta segunda entrega, la producción nos recuerda que aunque no todos somos iguales, podemos convivir en armonía.

En otras palabras, la llegada de Gary desestabiliza la ciudad, sí, pero también se convierte en el detonante emocional para que Judy y Nick confronten sus propias ideas sobre el bien y el mal; así como las historias que manejamos sobre quienes nos rodean.

Zootopia 2 llega a los cines bajo la dirección de Jared Bush y Byron Howard. Las voces principales en inglés son interpretadas por Ginnifer Goodwin, como Judy, y Jason Bateman, como Nick. Y un detalle importante, la voz de Shakira se escuchará en varios tramos de la cinta.