En ‘Zootopia 2′ una serpiente pondrá de cabeza a la tranquila comunidad, pero no todo es lo que parece

Este jueves 27 de noviembre, la coneja Judy y el zorro Nick regresan a los cines de Costa Rica para resolver un peligroso misterio peligroso

Por Jessica Rojas Ch.

Mucho ha cambiado la vida de Judy Hopps y Nick Wilde desde que los conocimos en el 2016, siendo ella una coneja idealista y un zorro cínico. Casi 10 años después, aquellos desconocidos que aprendieron a confiar el uno en el otro y se convirtieron en una dupla inseparable, regresan con un vínculo más sólido, defendiendo a la ciudad que los vio crecer: Zootopia.








