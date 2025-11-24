Cómo activar el ‘modo Zootopia’ de WhatsApp

Una imagen de Zootopia 2 puede personalizar el ícono de WhatsApp en celulares Android usando Nova Launcher.

Una nueva tendencia en personalización de teléfonos Android ha llamado la atención: el “modo Zootopia 2” en WhatsApp. Esta opción no modifica funciones del servicio de mensajería, pero transforma su apariencia con una imagen de la película animada de Disney.

Zootopia 2, cuya fecha de estreno está prevista para el 27 de noviembre, presenta una ciudad habitada por animales con características humanas. Aunque la función no es oficial de WhatsApp, ha ganado popularidad por su efecto visual.

El cambio solo afecta el ícono de WhatsApp, que puede modificarse utilizando una aplicación externa como Nova Launcher, una herramienta que permite personalizar la interfaz de los teléfonos Android.

¿Qué es Nova Launcher y por qué se necesita?

Nova Launcher es parte de un grupo de aplicaciones conocidas como launchers. Estas herramientas permiten cambiar el diseño general del sistema, incluyendo tipografía, fondos, widgets e íconos de las aplicaciones instaladas.

En este caso, sirve para reemplazar el logo tradicional de WhatsApp por una imagen alusiva a Zootopia 2. Sin embargo, se debe tener presente que no tiene respaldo de Meta, la empresa dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Pasos para activar el modo Zootopia 2 en su celular

Para aplicar este cambio, se deben seguir estos pasos:

1. Buscar y guardar una imagen adecuada

La imagen debe ser de Zootopia 2, en formato PNG y con fondo transparente. Puede descargarse de Internet o generarse mediante herramientas de inteligencia artificial. La imagen debe estar guardada en la galería del teléfono.

2. Instalar y configurar Nova Launcher

Desde la Play Store, descargue Nova Launcher. Una vez instalada, debe seleccionarla como lanzador predeterminado del sistema para acceder a las funciones de personalización.

3. Cambiar el ícono de WhatsApp

En la pantalla de inicio, presione durante dos segundos el ícono de WhatsApp. Luego seleccione “Editar”, haga clic sobre el logo y elija la opción “Aplicaciones” y después “Galería” o “Fotos”. Busque la imagen guardada de Zootopia 2, ajuste su tamaño y presione “Listo” para confirmar.

Al finalizar, el nuevo ícono sustituirá al original en la pantalla del dispositivo.

Cómo revertir el cambio y volver al ícono original

Para restaurar el ícono original, basta con desinstalar Nova Launcher desde la tienda de aplicaciones o el menú de configuración del teléfono. Esto eliminará todos los cambios visuales y devolverá el diseño anterior.

¿Qué se puede hacer con un launcher como Nova?

Los launchers como Nova Launcher permiten modificar completamente la estética del sistema operativo Android. Entre sus funciones principales se incluyen:

Cambiar íconos de aplicaciones

Modificar fuentes tipográficas

Personalizar fondos y widgets

Rediseñar la organización de la pantalla de inicio

Este tipo de aplicaciones permite que un dispositivo de una marca adquiera la apariencia visual de otra. Por ejemplo, un teléfono Samsung puede parecerse visualmente a uno de Apple o Motorola.

La estructura básica de estas herramientas incluye tres elementos:

Pantallas de escritorio donde se colocan los íconos Barra inferior (dock) con accesos directos Cajón de aplicaciones que agrupa todas las herramientas del dispositivo

Aunque cambiar el logo de WhatsApp mediante Nova Launcher es seguro en términos estéticos, se debe tener en cuenta que no se trata de una función oficial. Por lo tanto, cualquier error o fallo derivado del uso de este tipo de apps no será cubierto por Meta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.