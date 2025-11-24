Tecnología

Cómo activar el ‘modo Zootopia’ de WhatsApp

Nova Launcher permite cambiar el logo de WhatsApp por una imagen de ‘Zootopia 2′, sin alterar la funcionalidad de la aplicación

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una imagen de Zootopia 2 puede personalizar el ícono de WhatsApp en celulares Android usando Nova Launcher.
Una imagen de Zootopia 2 puede personalizar el ícono de WhatsApp en celulares Android usando Nova Launcher. (Walt Disney Animation Studios/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaZootopiaWhatsApp
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.