Shakira regresa como Gazelle en ‘Zootopia 2’: ‘Mi personaje trae algo nuevo’

La cantante colombiana Shakira retomará su papel como la voz de Gazelle en la secuela de la película animada Zootopia, cuyo estreno está programado para el 26 de noviembre del 2025. El anuncio ocurrió durante el evento D23 en Brasil, donde la artista envió un mensaje a sus fanáticos para confirmar su participación.

Shakira dio vida a Gazelle en la primera entrega de Zootopia, lanzada en 2016. El personaje, una gacela estrella del pop, se destacó por su mensaje de inclusión y por la canción Try Everything. En la secuela, Gazelle tendrá un nuevo look, una canción inédita y coreografías innovadoras.

“Estoy emocionada de regresar como Gazelle en Zootopia 2. Esta vez, mi personaje trae algo nuevo para todos ustedes, incluyendo una nueva canción que sé que les encantará”, expresó Shakira en un video presentado durante el panel de Pixar.

La película, dirigida por Byron Howard y Jared Bush, también contará con el regreso de los personajes Judy Hopps y Nick Wilde, interpretados por Ginnifer Goodwin y Jason Bateman. La trama explorará nuevas aventuras en la metrópolis animal.

El elenco incluirá nuevas voces, como Ke Huy Quan, ganador del Óscar, quien interpretará a una serpiente llamada Gary, y Fortune Feimster, que dará vida a Nibbles, un castor con un papel cómico.

El estreno coincidirá con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una fecha clave para lanzamientos cinematográficos. Se espera que esta entrega iguale el éxito de la original, que ganó el Óscar a mejor película animada.