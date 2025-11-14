¿Cuánto han crecido los hijos de Shakira? La cantante sorprendió al reaparecer con ellos en estreno de Disney

Shakira apareció con Milan y Sasha en el estreno de Zootopia 2 en Los Ángeles, lucieron atuendos combinados en color lila

Shakira, de 48 años, hizo una inusual aparición pública en compañía de sus hijos, Milan y Sasha, de 12 y 10 años respectivamente. Ambos son fruto de su matrimonio con el exfutbolista español Gerard Piqué.

La familia estuvo presente el jueves 13 de noviembre en el estreno oficial de la película animada Zootopia 2, celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Durante la actividad, los tres lucieron atuendos coordinados en color lila. Shakira usó un vestido ajustado, mientras que sus hijos llevaron smokings del mismo tono. La diferencia de estatura entre la artista y los menores llamó la atención, sobre todo por el evidente crecimiento del hijo mayor. La cantante mide 1,57 metros, mientras que Piqué alcanza 1,94 metros.

Además de posar ante las cámaras, Milan y Sasha compartieron el escenario con su madre durante el evento. En la película, Shakira presta su voz al personaje Gazelle y también interpreta una canción titulada Zoo, en colaboración con Ed Sheeran.

El filme llegará a los cines el próximo 27 de noviembre.

Desde su separación con Gerard Piqué, ocurrida en junio de 2022 tras versiones de una presunta infidelidad por parte del exjugador, la cantante ha procurado mantener a sus hijos alejados del foco mediático.

En ese mismo periodo, Shakira se mudó de España a Estados Unidos con Milan y Sasha, dando un giro importante en su vida personal y familiar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.