¿Cuánto han crecido los hijos de Shakira? La cantante sorprendió al reaparecer con ellos en estreno de Disney

La colombiana asistió con Milan y Sasha al estreno de Zootopia 2 en Los Ángeles, donde también participó en el escenario

Por O Globo / Brasil / GDA
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 13 DE NOVIEMBRE: (De izquierda a derecha) Sasha Piqué Mebarak, Shakira y Milan Piqué Mebarak asisten al estreno mundial de Zootopia 2 en el teatro El Capitan el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. Alberto E. Rodríguez/Getty Images para Disney/AFP (Foto de Alberto E. Rodríguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Shakira apareció con Milan y Sasha en el estreno de Zootopia 2 en Los Ángeles, lucieron atuendos combinados en color lila (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)







O Globo / Brasil / GDA

