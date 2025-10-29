Cantante británica confesó que criticó a Shakira por envidia y le pidió disculpas 15 años después

Tunstall pidió perdón a Shakira por críticas pasadas a su video y reveló que enfrenta serios problemas auditivos tras asistir a un concierto.

La cantante KT Tunstall, conocida por el éxito Suddenly I See, ofreció disculpas públicas a la artista colombiana Shakira por unos comentarios hechos hace más de 15 años.

En el pasado, Tunstall cuestionó el contenido del video musical de She Wolf, calificándolo como excesivamente sensual.

En una entrevista reciente con el medio británico The Times, Tunstall reconoció que sus críticas respondieron a una reacción emocional causada por celos. Aseguró que se sintió afectada al ver el nivel de éxito que Shakira alcanzó con esa propuesta artística.

El conflicto se remonta al año 2009, cuando Shakira lanzó el videoclip de She Wolf, canción que forma parte de su octavo álbum de estudio. En ese momento, KT Tunstall lo describió como “contenido solo para adultos”, alegando que la colombiana estaba “restregando sus partes íntimas” en su cara, algo que no había pedido ver.

“Hay chicas viendo cosas realmente inapropiadas. El vídeo de Shakira me impactó muchísimo, y no me escandalizo fácilmente. Pensé: ‘Me estás restregando tus partes íntimas en la cara. Yo no pedí eso’. Es impactante, pero parece que necesitan impactar para llamar la atención”, declaró KT al Daily Record en 2010.

La cantante escocesa cuestionó además el impacto de este tipo de videos en las audiencias jóvenes, pues consideró que exponían a las menores a escenas inapropiadas. Señaló que no era fácil impresionarla, pero que el nivel de sensualidad del video la sorprendió.

El video de She Wolf se convirtió en uno de los más llamativos de la carrera de Shakira. En él, la artista aparece bailando con movimientos muy marcados en un ambiente que incluye una jaula dorada y trajes reveladores, como un body lleno de recortes.

KT Tunstall afirmó ahora que esas declaraciones no fueron justas. Reflexionó que no tenía ningún derecho de opinar sobre la forma en que otra artista decidía mostrar su imagen, y concluyó que se trató de una reacción derivada de la envidia.

Además de este episodio, KT reveló que perdió el 97% de la audición en un oído luego de asistir a un concierto de las Spice Girls. Contó que el daño ocurrió tras tomar un vuelo largo para ver el espectáculo y verse expuesta al alto volumen del evento. Como consecuencia, desarrolló una pérdida auditiva neurosensorial que le provocó una fuerte crisis de vértigo durante tres meses.

Tunstall relacionó esta afectación con el agotamiento, los viajes y la exposición constante al ruido, lo que la obligó a modificar su rutina de trabajo.

