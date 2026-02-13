En Teletica se pusieron románticos y así sorprendieron a sus empleados por San Valentín: esto fue lo que pasó

Teletica tiene como costumbre celebrar fechas especiales con sus empleados y San Valentín no se podía quedar por fuera.

Teletica tiene como costumbre celebrar días especiales con detalles para sus colaboradores; y una sorpresa muy dulce fue la que recibieron los trabajadores de Canal 7 de cara al Día de San Valentín.

La empresa les llevó a sus empleados una serenata con un saxofonista y, además, repartió entre todos unas paletas dulces para festejar el Día del Amor y la Amistad.

El detalle se pudo ver en las redes sociales de Teletica, donde compartieron un video de la serenata y de las reacciones de todos los miembros del canal, quienes disfrutaron del momento.

Vea a continuación el video del detalle: