¿En qué invirtió el dinero el nicaragüense que salió premiado con la lotería navideña en Costa Rica? Véalo aquí

Jose Ismael Núñez compartió con su comunidad, de más de un millón de seguidores, que ganó con el Gordo Navideño.

Hace un par de días, la noticia de que un influencer nicaragüense que vino a Costa Rica para asistir al concierto de Bad Bunny salió premiado con el Gordo Navideño, llamó la atención de los ticos.

Ahora, el propio José Ismael Núñez contó en qué usó parte del premio. Además, mostró en sus redes sociales que celebró su cumpleaños de una manera muy particular: fue a ver el partido de la final entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, en Tibás.

El joven, que aprovechó su estadía en el país para hacer turismo, se hospedó en Cartago, lugar donde recogió el dinero de su premio. Según contó el influencer, lo que se ganó fueron ¢137.500, correspondiente a varios pedacitos de la lotería con el número 78.

Este miércoles 17 de diciembre, el nicaragüense publicó la aventura que lo llevó a Tibás para ver el clásico del fútbol costarricense. De camino al recinto deportivo se mostró muy emocionado, pero sentía que le faltaba algo: no tenía camiseta del equipo al que iba a apoyar, así que aprovechó la plata que se ganó para invertir en una.

El influencer nicaragüense José Ismael Núñez, quien salió premiado con el Gordo Navideño en Costa Rica, invirtió ¢52.000 en una camiseta del Deportivo Saprissa. (Captura de video)

Para sorpresa de muchos, momentos después enseñó en el video que se había comprado una casaca blanco y morado del Deportivo Saprissa. “Ahora sí, miren, ya ando mi armadura. ¢52.000, chavalo. ¡Que se note que nos ganamos el Gordo Navideño!“, dijo con emoción mientras mostraba la camiseta con la ”S" en el pecho.

Después enseñó algunas imágenes que grabó del partido, de la Ultra Morada y hasta grabaciones suyas celebrando alguno de los goles de Saprissa y cantando varias de las piezas de la barra. Al cierre del video se mostró algo triste por el empate, ya que para él, el cuadro tibaseño debió ganar el encuentro.

“Voy casi que sin voz, pero valió la pena. Vamos a ver si vamos a la final. Hubiese sido tuanis que ganaran, pero vamos a ver a la vuelta”, concluyó.