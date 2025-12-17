Influencer nicaragüense salió premiado con el Gordo Navideño en Costa Rica: esta fue la cantidad que ganó

Jose Ismael Núñez compartió con su comunidad, de más de un millón de seguidores, que ganó con el Gordo Navideño.

El creador de contenido nicaragüense Jose Ismael Núñez sorprendió en sus redes sociales al mostrar que fue uno de los ganadores de la lotería navideña, la cual se jugó en Costa Rica el pasado domingo 14 de diciembre.

El joven, que llegó al país hace unos días para ver a Bad Bunny en concierto, se quedó haciendo turismo y disfrutando de Costa Rica; específicamente, se hospeda en la ciudad de Cartago, lugar donde recogió el dinero de su premio.

“Ya ahora sí voy a cambiar los boletos, agarrar mi billete del Gordo Navideño. Me dijeron que lo cambiara en el banco; hay una fila como de 100 personas pero ni modo, todo sea por cambiar los boletos”, dijo en su video.

Su amigo fue quien ingresó al banco a realizar el retiro del dinero y Jose Ismael se mostró con evidente emoción cuando ya tenía los billetes en sus manos. Él consultó cómo fue el proceso, ya que deseaba conocer los detalles del trámite. “Cobraron 30% de comisión”, le bromeó su amigo y luego le comentó que había más personas reclamando su premio con hasta ocho pedacitos.

El joven nicaragüense no dio a conocer cuántos pedacitos cambió él, pero tenía el número 78, ganador del premio mayor, con la serie 093. Su premio no fue poco tomando en cuenta que no lo tenía contemplado: ganó un total de ¢137.500.

Núñez se mostró muy emocionado por haber ganado y durante varios días ha mostrado a sus más de un millón de seguidores su estadía en Costa Rica, donde ha podido disfrutar del concierto al que venía, las atracciones de Parque Diversiones, el Festival de la Luz y mucho más.