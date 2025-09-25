Emma Watson expone su verdad sobre J.K. Rowling y la ruptura con el mundo de Harry Potter

La actriz británica Emma Watson aseguró que J.K. Rowling nunca mostró disposición para conversar tras los roces públicos relacionados con la saga de Harry Potter. Así lo manifestó en el pódcast On Purpose With Jay Shetty, donde abordó por primera vez el distanciamiento con la escritora.

Watson explicó que la falta de diálogo fue lo que más le afectó. Detalló que, a pesar de las diferencias, sigue valorando a la persona con la que compartió experiencias personales durante las filmaciones de la saga.

La intérprete de Hermione Granger señaló que su intención nunca fue invalidar la relación que mantuvo con la autora.

Insistió en que aún conserva aprecio por la escritora, aunque no compartan los mismos puntos de vista.

Durante el episodio, el presentador preguntó a la actriz cómo se sentía frente a declaraciones recientes de Rowling, quien afirmó que los protagonistas “arruinaron” las películas y que no los perdonará. Watson reafirmó que siempre estará abierta al diálogo.

Emma Watson, de 35 años, mencionó que desea mantener el amor y el respeto por personas que piensan diferente. También expresó su esperanza de que otros puedan hacer lo mismo con ella.

El conflicto entre Rowling y los actores se intensificó cuando la autora publicó comentarios polémicos sobre la comunidad trans. Incluso abogó por excluir a las mujeres trans de la definición legal de mujer en el Reino Unido.

Ante esas afirmaciones, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se manifestaron en contra de la postura de Rowling. Desde entonces, la distancia entre ambas partes creció, sin señales de reconciliación.

En respuesta a un seguidor que insinuó que los actores pedirían perdón públicamente, Rowling afirmó que no estaría tan segura de que eso suceda.

