Emma Watson expone su verdad sobre J.K. Rowling y la ruptura con el mundo de Harry Potter

Emma Watson lamentó que nunca se le brindara la oportunidad de hablar con J.K. Rowling tras el conflicto por Harry Potter.

Por O Globo / Brasil / GDA
English actress Emma Watson arrives for "Little Women" world premiere at the Museum of Modern Art in New York on December 7, 2019. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Emma Watson reveló que J.K. Rowling nunca le permitió tener una conversación tras sus diferencias públicas. (ANGELA WEISS/AFP)







