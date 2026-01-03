Elías Alvarado cumplió una importante misión lejos de casa: así reaccionó su hijo

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, compartió un emotivo momento con su familia en redes sociales.

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, volvió a cumplir una importante misión profesional lejos de casa. Por segundo año consecutivo, transmitió en vivo el Desfile de las Rosas, celebrado en Pasadena, California, uno de los eventos más emblemáticos de cada inicio de año.

“Es un honor enorme, y nada de esto sería posible sin la confianza de Teletica y sin su apoyo y sintonía. ¡Gracias de corazón! Nos vemos en el Desfile de las Rosas 2027″, escribió Alvarado al compartir una fotografía sosteniendo un arreglo de rosas, apenas concluida la transmisión.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación. Sus seguidores no solo destacaron su profesionalismo, sino también la pasión con la que se entrega a cada cobertura.

Él, conmovido por tantas muestras de cariño, respondió: “A través de este mensaje quiero agradecerles de corazón cada palabra que me han enviado. Sus mensajes me animan, me alientan y, sobre todo, llenan profundamente mi corazón”.

Pero el momento más emotivo llegó al regresar a Nueva York, donde vive junto a su esposa Tania Mata y su hijo Saúl. En el aeropuerto, lo esperaba una escena cargada de ternura: “Bienvenido papá, te extrañé mucho. Me gustó lo que hiciste en el desfile”, decía un rótulo que sostenía el pequeño.

Ya en casa, Tania y Saúl habían preparado otro letrero de bienvenida, acompañado de globos y una decoración azul que llenaba el hogar de alegría. Entre sonrisas y abrazos, Alvarado compartió una última reflexión en sus redes: “Nada como llegar a casa. Los amo”.

Entre aplausos profesionales y gestos familiares llenos de amor, el periodista cerró otro capítulo inolvidable en su carrera. En sus redes, como siempre, dejó ver que detrás del corresponsal dedicado hay también un padre y esposo agradecido por su familia y el cariño de su público.