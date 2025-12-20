Elías Alvarado comparte cómo salió la biopsia del bulto que quitaron de su frente y revela su principal preocupación

Elías Alvarado recibió 14 puntadas en su frente como parte de la intervención médica.

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, compartió este sábado 20 de diciembre los resultados de la biopsia que le realizaron a un lipoma (bulto de grasa) que tenía en la frente.

El comunicador se sometió al procedimiento médico hace 15 días, con el propósito de retirarse la masa.

“La recuperación, la sanación y la cicatrización va muy bien, gracias a Dios”, manifestó emocionado el periodista en sus historias de Instagram.

Aunque los resultados fueron positivos, Alvarado confesó que sí tenía una preocupación: la cicatriz que dejaría la sutura, ya que la doctora que lo atendió le realizó 14 puntadas.

Afortunadamente, el resultado fue mejor de lo esperado. Dos semanas después del procedimiento, la cicatrización avanza de forma excelente y apenas se nota una pequeña marca, visible solo de cerca.

El corresponsal comentó que hace ocho días le retiraron los puntos y la venda y que todo el proceso de recuperación ha ido “de maravilla”.

“No parece que tenía 14 puntadas aquí en mi frente (...). Mi preocupación era la cicatriz, pero mire, gracias a Dios y a la doctora que tiene una excelente mano”, expresó Alvarado.

El periodista cerró su mensaje agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño de quienes han estado al tanto de su salud. “Estamos súper bien, mejor que nunca”, concluyó.