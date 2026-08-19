El príncipe Harry y Meghan regresan con sus hijos al Reino Unido tras seis años alejados de la familia real

Desde el 2020 el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se separaron de la realeza británica y se fueron a vivir a Estados Unidos.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, quienes rompieron lazos con la familia real británica en 2020, regresarán al Reino Unido, según informó la prensa británica este miércoles 19 de agosto.

El hijo menor del rey Carlos III y Meghan “planean abandonar Estados Unidos a finales de mes para instalarse en una residencia privada, ajena a la realeza, que se encuentra en las afueras de Londres”, publicó The Telegraph.

Varios medios, entre ellos la BBC, informaron de que sus dos hijos, Archie (7 años) y Lilibet (5 años), fueron matriculados en una escuela británica para el inicio del curso escolar en setiembre.

En el 2022 el príncipe Harry y Meghan Markle asistieron al funeral de la reina Isabel II. (BEN STANSALL/AFP)

La BBC agregó que el rey Carlos fue informado de la decisión que tomaron los duques de Sussex. Además, afirmó que por el momento no hay planes de que Harry o Meghan retomen funciones oficiales como miembros de la realeza británica.

Según el medio inglés, el monarca está agradecido por tener a su familia más cerca en un contexto privado y personal.

El príncipe William y su esposa Kate Middleton también fueron notificados sobre la mudanza.