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El príncipe Harry y Meghan regresan con sus hijos al Reino Unido tras seis años alejados de la familia real

El rey Carlos III y el príncipe William ya fueron notificados de la decisión que tomó la pareja, después de vivir en Estados Unidos

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Por AFP y Jessica Rojas Ch.
Desde el 2020 el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se separaron de la realeza británica y se fueron a vivir a Estados Unidos. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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