Viva

¿El príncipe Harry se arrepiente de su matrimonio con Meghan Markle? Esto habría despertado sus dudas

Una inesperada mudanza en la vida de su exnovia Chelsy Davy hizo que el príncipe Harry replanteara su presente con Meghan Markle. ¿Qué lo hizo dudar?

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La mudanza de Chelsy Davy a las islas Mauricio hizo que el príncipe Harry se cuestione decisiones pasadas, incluido su matrimonio con Meghan.
La mudanza de Chelsy Davy a las islas Mauricio hizo que el príncipe Harry se cuestione decisiones pasadas, incluido su matrimonio con Meghan. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCpríncipe HarryMeghan Markle
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.