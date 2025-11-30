Viva

El príncipe Harry no sabía que Meghan Markle era actriz de ‘Suits’; así la conoció

Harry conoció a Meghan Markle en Instagram sin saber que era actriz, así fue el inicio de su historia juntos

Por O Globo / Brasil / GDA
Príncipe Harry y Meghan Markle
El príncipe Harry vio a Meghan en Instagram sin saber que era famosa. Una amiga los presentó y así empezó su historia.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

