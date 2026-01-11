Viva

Un fallo judicial clave en Reino Unido podría cambiar las reglas para el príncipe Harry y Meghan Markle

La demanda del príncipe Harry contra el gobierno británico avanza y una resolución inesperada podría impactar sus visitas a Reino Unido, el contacto con la monarquía y el futuro de sus hijos

Por O Globo / Brasil / GDA
La mudanza de Chelsy Davy a las islas Mauricio hizo que el príncipe Harry se cuestione decisiones pasadas, incluido su matrimonio con Meghan.
La decisión judicial sobre la demanda del príncipe Harry contra el Gobierno británico podría permitirle volver a usar seguridad oficial durante sus visitas al Reino Unido. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)







