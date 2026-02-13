El incómodo reencuentro de Hernán Jiménez con Leonardo DiCaprio: ¿Revivió el rencor?

El director de cine y actor costarricense Hernán Jiménez tuvo hace unos días un encuentro que le recordó uno de los momentos más incómodos que ha vivido. La situación, nada más y nada menos, fue protagonizada por el artista estadounidense y ganador del premio Óscar Leonardo DiCaprio.

Hace varios años, Jiménez contó en uno de sus espectáculos de stand-up comedy la anécdota de cuando DiCaprio “le quitó” a una mujer a la que el tico estaba cortejando. Todo pasó, según Jiménez, en el sector costero de Montezuma, en Puntarenas, cuando conoció a una sueca en un bar, conversó con ella y “quedó flechado”.

Cuando fue a la barra del lugar para comprar dos cervezas e invitar a la mujer, se volvió y vio a DiCaprio bailando con ella. “¿Qué hace uno cuando lo banquea Leonardo DiCaprio?“, dijo el costarricense en aquel momento.

Años después, Hernán volvió a toparse con el afamado actor y, según su reacción (muy posiblemente en tono de broma), la herida todavía está abierta y el “rencor” no se ha disipado.

Jiménez publicó un video en sus redes sociales en el que está en una especie de restaurante tomándose unas copas; afuera del lugar hay un alboroto de personas gritando. ¿Por qué? Porque DiCaprio estaba ahí. Las imágenes del video muestran el tumulto detrás del artista y, luego, al enfocar a Jiménez sentado a la mesa con una copa, este muestra una expresión de molestia.

El posteo provocó muchas reacciones y comentarios curiosos cargados de bromas para el cineasta tico. “¡Pelea, pelea!“, “Hernán, esconda a la güila, corra”, “Hernán, han pasado muchos años, tenés que soltar el rencor” y “No va a superar a la sueca nunca”, fueron algunos de los mensajes que recibió el costarricense.