‘El embarazo también se ve así’: Karina Campos revela el lado difícil de la gestación

Karina Campos y Mauricio Ulate esperan su segundo bebé, según anunciaron en redes sociales a través de un emotivo video.

La creadora de contenido Karina Campos anunció junto a su esposo, Mauricio Ulate, hace unos días que se convertirán en papás por segunda vez. La noticia del embarazo llenó de emoción y felicidad a la familia, incluyendo a su hija Lua. Sin embargo, no todo es color de rosa como parece.

La influencer se sinceró en redes sociales y compartió una fotografía suya donde se muestra cansada, revelando una faceta difícil del embarazo.

“El cansancio incontrolable volvió hoy. Tengo -500 de energía desde que me desperté en la mañana y una migraña horrible. El embarazo también se ve así”, escribió Campos en la fotografía.

Campos reflejó detalles que viven todas las mamás, mostrándose así empática con las demás mujeres.

La influencer y Ulate tuvieron a su primera hija en el 2024. Con el anuncio de la llegada de su segundo bebé, recibieron muchos mensajes de felicitaciones en redes sociales.