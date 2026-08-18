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‘El embarazo también se ve así’: Karina Campos revela el lado difícil de la gestación

Hace unos días la creadora de contenido y su esposo Mauricio Ulate dieron la noticia de que serán papás por segunda vez

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Por Jessica Rojas Ch.
Karina Campos y Mauricio Ulate esperan su segundo bebé, según anunciaron este domingo a través de un emotivo video.
Karina Campos y Mauricio Ulate esperan su segundo bebé, según anunciaron en redes sociales a través de un emotivo video. (Archivo)







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Karina Campos
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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