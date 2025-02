Karina Campos vivió su ‘primera’ emergencia familiar: ‘Qué locura es tenerlas con un bebé de meses’

Karina Campos reveló que ya vivió su “primera emergencia familiar”, refiriéndose a la familia que forma con su esposo Mauricio Ulate y su hija Lua, quien nació en octubre del año pasado. Campos compartió una historia en su Instagram en la que explicó el susto que vivió este 12 de febrero y la enredada situación que desencadenó.

De acuerdo con la creadora de contenido, a las 5:30 p. m. comenzó a sangrar por la nariz muy abundantemente, situación que, afirma, nunca le había ocurrido. Según comentó, tuvo que acudir al hospital y sangró por aproximadamente dos horas.

Karina Campos narró su primera 'emergencia familiar'

Si bien ya pudo controlar el sangrado, dijo que aún no tiene idea de las causas que lo provocaron. Además, Karina enfatizó en que este tipo de situaciones se vuelven complejas al tener una hija de meses.

“De verdad qué locura es tener este tipo de emergencias con un bebé; es demasiado diferente a todo lo que ha pasado antes. Si no hubiéramos tenido a Lua, yo creo que a los 15 minutos me hubiera ido al hospital, pero como está ella lo pensamos demasiado”, relató desde su carro, en el parqueo del hospital, mientras esperaba sus medicamentos.

“Yo me estaba sosteniendo la nariz para que no saliera más sangre e igual me salía demasiada, con Lua comiendo, Mau (su esposo) buscando la pañalera...ay no, ustedes no saben. Pero bueno, lo logramos”, añadió.

LEA MÁS: Desafíos, sueños y expectativas: la historia del embarazo de Karina Campos

Campos y Ulate se casaron el 5 de febrero del 2022. El 19 de mayo de 2024, la influencer publicó en sus redes sociales que estaba embarazada de su primera hija, la cual nació el pasado 26 de octubre.

En aquella ocasión, Campos realizó una publicación en su Instagram dando la noticia del nacimiento de Lua, con varias fotos en la sala de parto, a las que acompañó con el texto: “El momento más majestuoso de nuestras vidas, el comienzo de un amor que no tiene límites ni final”.