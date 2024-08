Desafíos, sueños y expectativas: la historia del embarazo de Karina Campos

He aprendido a escuchar mi cuerpo, a no presionarme y llevar esta experiencia con calma.

Karina Campos, una reconocida creadora de contenido costarricense, abrió su corazón para compartir con revista Perfil su emocionante y transformador viaje hacia la maternidad.

Desde el momento en que decidió, junto a su esposo Mauricio Ulate, que estaban listos para convertirse en padres, hasta los desafíos y alegrías que ha enfrentado en estos primeros meses de embarazo, Karina cuenta en este artículo cada detalle de su experiencia, cómo se ha preparado física y emocionalmente para este nuevo capítulo, cómo ha equilibrado su vida profesional con los cambios que trae consigo la espera de su bebé, y las aspiraciones que tiene como mamá.

¿Cuándo se dio cuenta que estaba embarazada?

Fue una sorpresa que esperábamos de alguna manera. Desde que nos casamos supimos que queríamos ser papás y desde hace unos meses fuimos alistando nuestros cuerpos para este momento; lo hicimos mejorando nuestro estilo de vida, la alimentación, consumiendo suplementos y realizando más ejercicio. Queríamos que la preparación no solo fuera mía, sino de mi esposo también, creemos que es una forma bonita y responsable de anticipar la paternidad.

Al principio pensamos que nos iba a costar porque tengo ovario poliquístico y era necesario regular mi ciclo menstrual, pero en realidad, con ayuda de los especialistas y por supuesto que de Dios, se dio finalmente el resultado que esperábamos.

¿Cómo han sido estos primeros meses de embarazo?

Al principio fue difícil, tenía muchas náuseas y también cansancio, incluso me daba miedo que no se me quitaran los síntomas, afortunadamente ya disminuyeron.

He aprendido a escuchar mi cuerpo, a no presionarme y llevar esta experiencia con calma. Al principio tuve que hacer algunas modificaciones en mi agenda de trabajo, justamente porque no me sentía bien como para trabajar al mismo ritmo acelerado al que estaba acostumbrada, pero fue un tiempo corto y ya todo va mucho mejor.

A los cinco meses hicimos la revelación del sexo y fue demasiado hermoso saber que pronto tendremos una niña en los brazos, eso ha sido divino, para nosotros y para toda la familia. La verdad, antes de la revelación de sexo, no tenía preferencia de que fuera niña o niño, con cualquiera estaba feliz y agradecida, creo que por ser mi primer bebé, sin embargo, ver salir ese color rosado del cañón, fue increíble, saber que en mi vientre hay otra mujer es precioso y todos nos volvimos locos de amor por ella de inmediato.

¿Qué ha sido lo más difícil hasta el momento?

Durante los primeros meses tuve una prueba muy dura; mi mamá tuvo una complicación de salud, se le perforó un intestino y tuvimos que correr con ella al hospital, a mí me afectó muchísimo porque amo a mi mamá y verla así, no saber lo que podía pasar, esa incertidumbre fue muy duro. Incluso, le tuve que dar la noticia de que iba a ser abuela estando ella en el hospital. Sentía mi corazón dividido, por una parte estaba triste por la salud de mi mamá, y por otro, estaba feliz por mi estado.

¿Qué es lo que más le emociona de convertirse en mamá?

Siempre soñé con ser mamá y tener una familia, con mi esposo tuvimos un noviazgo muy bonito, duramos cinco años y medio de novios y ahora llevamos dos años de casados. Hace algunos meses atras, ambos sentimos que ya era el momento de ser papás, además, yo tengo 32 años y creo que es una buena edad para ser mamá, ya hemos vivido muchas cosas juntos y ahora toca seguir viviendo nuevas experiencias pero con una extensión de nosotros dos y eso es hermoso.

¿Cómo se visualiza como mamá? ¿Qué tipo de madre aspira a ser?

Quisiera ser una mamá muy cariñosa, así como es mi mamá conmigo, también, quiero enseñarle a soñar, que ella sepa que el cielo es el límite y que no tenga temor a querer ser lo que quiera, pero que tenga la fuerza de hacer que las cosas sucedan, así como soy yo.

Yo vengo de un pueblo súper pequeño en San Ramón, y desde pequeña soñé con salir adelante, con ayudar a la gente, con brillar, ser presentadora, con tener proyección, y en ese deseo mi mamá siempre me ha apoyado... sin duda hice mi sueño realidad, he sido todo lo que he querido y ahora, ser creadora de contenido me encanta. Quiero que mi bebé también sueñe y quiero estar a su lado para apoyarla a que cumpla sus anhelos.

Los cambios físicos que estoy teniendo me encantan, algunos me sorprenden también, pero lo más importante es saber que son modificaciones porque hay una personita que se está formando dentro de mi cuerpo y eso es maravilloso. En cuanto a los cambios emocionales, son como una montaña rusa pero gracias al apoyo de mi esposo, de amigos y familia, todo va bien.

¿Cómo piensa equilibrar su vida como creadora de contenido y como mamá?

Bueno, mi trabajo en este momento me permite tener cierta flexibilidad y eso lo pienso aprovechar, sé que una bebé demanda mucho tiempo, pero creo que poco a poco iremos viendo esas necesidades y resolviéndolas de la mejor manera.

Tengo una comunidad que me apoya muchísimo, los clientes también y mi esposo ha sido maravilloso, él es súper chineador y todo este tiempo ha sido más chineador de lo que ya es, eso me encanta y me ayuda mucho a llevar el proceso con más tranquilidad, así que confío poder seguir trabajando aunque sé que tengo un nuevo ritmo, que ya no se trata solo de mí, sino que de la bebé también y ella es prioridad.

Hablando de su trabajo como creadora de contenido, ¿cuál es el propósito de su marca personal?

Bueno, cuando decidí en 2020 dejar mi trabajo como conductora de televisión para concentrarme al 100% en la producción de contenido, lo hice pensando en usar este medio para ayudar a muchas mujeres y hasta el momento lo he logrado.

Tengo una pequeña empresa con la que organizo eventos para capacitar a mujeres en distintos temas, he hecho evento virtuales, completamente gratis, donde han participado cerca de 9600 mujeres, y también he hecho actividades presenciales con más de 350 mujeres en lugares como Aleste o Multiplaza del Este, todo enfocado en empoderamiento femenino. Todo este trabajo lo hecho bajo la marca “Juntas es Mejor” que es con la que ayudo a mujeres a través de capacitaciones que dan expertos profesionales de distintos temas con el fin de que las mujeres aprendan, que tengan más herramientas para sacar su mejor versión.

¿Cómo cree que cambiará su vida profesional y personal al convertirse en mamá?

Cuando tomé la decisión de comenzar a intentar quedar embarazada lo hice muy consciente de que iba a tener que compartir mi tiempo con otra personita que me iba a necesitar mucho y que posiblemente todo cambiaría, incluyendo mi trabajo, lo hice muy consciente y me preparé para eso. Sé que habrá muchos cambios, pero no sé cuáles, ni tampoco por cuánto tiempo, sin embargo, creo que son cosas que se irán dando poco a poco y de momento voy a ir viviendo cada etapa conforme se vaya presentando.

¿Tiene algún plan o estrategia para equilibrar más adelante su vida como creadora de contenido con sus responsabilidades como madre?

Ningún plan, aún no se cómo vamos a hacer con la bebé pero confío que todo se irá acomodando, de momento, mis clientes han sabido entender mis nuevas necesidades, han sido muy comprensivos.

Una vez que nazca su bebé, ¿cómo piensa manejar la imagen de ella en sus redes sociales, piensa compartir parte de su desarrollo con su comunidad o más bien preferirá la discreción?

Mi comunidad ha sido muy fiel conmigo y todo lo que muestro en redes sociales es muy apegado a lo que soy yo, creo que posiblemente comparta algunas cosas, pero pienso hacerlo de forma muy natural, manteniendo cierto equilibrio, de manera que todo se vaya dando según lo que sienta en el momento, claro, siempre respetando y cuidando a mi bebé.

¿Quiénes son sus referentes o modelos a seguir en cuanto a la maternidad?

Mi mamá y mi suegra, ambas son muy diferentes y pienso tomar lo mejor de cada una. Mi mamá es súper chinieadora, ella es muy dulce y siempre se preocupa por los demás, mientras que mi suegra es muy familiar y eso me encanta, además, es muy ordenada y estructurada, por eso pienso que quiero aprender de las dos esas características para tomarlas de ejemplo y ser tan carga como ellas.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido sobre la maternidad?

A pesar de que me han dicho muchos, mi hermana me dijo algo que me ha dado mucha paz, ella me aconsejó que siguiera mi instinto de mamá, eso me ha bajado un poco la ansiedad. Dicen que todas las mamás tenemos ese instinto y que es el que muchas veces le sugiere a uno cómo hacer las cosas.